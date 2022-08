Till Lindemann wird mit Rammstein nun doch nicht an Silvester auf der Münchner Theresienwiese auftreten.

An Silvester wird es nun doch keinen Auftritt der Band mit 145 000 Besuchern geben. Die Hürden sollen dem Veranstalter zu hoch gewesen sein, ist aus dem Rathaus zu hören.

Von Heiner Effern

Das Silvester-Konzert von Rammstein auf der Theresienwiese ist abgesagt. Veranstalter Klaus Leutgeb zog am Dienstag seine Pläne für den Auftritt der Band vor 145 000 Zuschauern mitten in München überraschend zurück. Nach Informationen der SZ hatte es am Vormittag eine Videokonferenz mit den Genehmigungsbehörden gegeben. Die Hürden von deren Seiten sollen ihm zu hoch gewesen sein, ist aus dem Rathaus zu hören. Die Absage kommt nicht einmal eine Woche nach dem Beschluss des Stadtrats, dem Veranstalter die Theresienwiese für das Großkonzert zu vermieten.

Schon im Vorfeld hatten Kreisverwaltungsreferat und Polizei erklärt, dass ein solcher Auftritt in nur viereinhalb Monaten kaum zu organisieren sein dürfte. Zudem hatten sie Leutgebs Sicherheitskonzept für die aktuellen Konzerte auf dem Messegelände in Riem als nicht befriedigend bezeichnet. Trotzdem ließ er seine Pläne für Silvester von Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU) vorantreiben. Nach dem ersten Gespräch zur Vorbereitung der Genehmigung sind Leutgebs Träume vom Silvesterkonzert auf der Theresienwiese bereits geplatzt.