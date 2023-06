Amazon Prime Video:Pumuckl jetzt doch ohne Altersbeschränkung

Der Pumuckl ist natürlich doch etwas für Kinder. Der Streaming-Dienst Prime Video hatte für Aufregung gesorgt, weil bestimmte Folgen von zwei Staffeln von "Meister Eder und sein Pumuckl" erst ab zwölf Jahren freigegeben wurden. Auf Anfrage der Deutschen Presseagentur hieß es dort jedoch am Donnerstagabend: Ein Versehen. Die Altersbegrenzung sei falsch hinterlegt worden.

Der Fehler werde nun so schnell wie möglich behoben. Teils sei dies schon geschehen. Für die Staffeln der beliebten Kinderserie aus den 1980er Jahren, die bei Prime Video zu sehen sind, gebe es keine Altersbegrenzung. So habe es auch die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) vorgegeben, der man folge. Die vermeintliche Altersbeschränkung hatte wenige Tage vor der Premiere der TV-Serie "Neue Geschichten von Pumuckl" für Verwirrung gesorgt.

Die neue Version des Serienklassikers wird erstmals am Samstag zu Beginn des Kinderfilmfests in München gezeigt. Gespielt wird Pumuckl in der neuen Version des Serienklassikers von Maximilian Schafroth - Stimme und Schauspiel des bayerischen Kabarettisten dienen als Vorlage für die Animation des Kobolds. Regie führt Marcus H. Rosenmüller ("Trautmann").

Ende 2023 sind die Folgen bei RTL+, RTL und SUPER RTL zu sehen. Das Original der TV-Serie rund um Pumuckl nach den Büchern von Ellis Kaut hatte ab 1982 im Ersten die Kinderherzen erobert. An der Seite von Clarin spielte Gustl Bayrhammer (1922-1993) den gemütlichen Schreinermeister Eder, der an den Streichen seines Kobolds mitunter verzweifelt, ihn aber trotzdem ins Herz geschlossen hat.