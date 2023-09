Pasing bekommt ein neues Kulturbürgerhaus. Einen futuristisch anmutenden Neubau an der Offenbachstraße inklusive eines 180 Quadratmeter großen Veranstaltungssaals, mehrerer Gruppen- und Probenräume sowie eines großzügigen, vielseitig nutzbaren Foyers. Das neue Haus an prominenter Stelle, entworfen vom Münchner Büro Meck Architekten, ersetzt den ehemaligen Kopfbau der Stückguthalle. Am Donnerstag hat der Kommunalausschuss des Stadtrats in seiner Sitzung das gut 14,8 Millionen Euro teure Vorhaben mit einer Projektgenehmigung auf den Weg gebracht. Damit steigen die Kosten deutlich: Im Dezember 2021 war noch von 11,5 Millionen Euro die Rede gewesen.