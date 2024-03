Wer noch nicht richtig in Osterlaune gekommen ist, dem sei ein Bummel über einen der vielen Ostermärkte empfohlen. Gemütlich von Stand zu Stand flanieren, handgefertigte Dekorationen und bemalte Eier bestaunen und regionale Leckereien genießen - in Nürnberg, Augsburg und dem Münchener Umland gibt es Gelegenheiten dazu.

Detailansicht öffnen Ob Kulinarisches oder Kunst- und Kunsthandwerk - in erster Linie sind es regionale Händler, die man auf dem Ostermarkt in der Marktstraße in Bad Tölz findet. (Foto: Harry Wolfsbauer)

Für einen Tagesausflug an den See ist der Ostermarkt am Ammersee (bis 1. April, 11-18 Uhr) gut geeignet. Der liegt direkt an der Seepromenade in Herrsching und findet unter dem Motto "Kunst und Garten" statt. Passend dazu wird hier Kunsthandwerk aller Art feilgeboten. Die Kleinen dürfen Eier suchen und Karussell fahren, die Großen genießen inzwischen vielleicht den Seeblick im Biergarten. Auf dem Ostermarkt in Bad Tölz (bis 1. April, 10-17 Uhr, Karfreitag geschlossen) kann man auf der Marktstrasse handbemalte Ostereier, Lederwaren, Naturprodukte, Dufthölzer, handgefertigte Keramik und vieles mehr ergattern.

Klassik und Postpunk

Detailansicht öffnen Eine der Bands, die im Fat Cat für Stimmung sorgen, ist die Indie-Band Farbfilter. (Foto: Florian Schlote)

An Karfreitag herrscht in Bayern zwar Tanzverbot, auf Musik muss an Ostern dennoch keiner verzichten. Ein Klassikkonzert bieten am Karsamstag die Residenz-Solisten mit einem Meisterkonzert im Herkulessaal. Der Trompeter Gabriele Cassone und Geiger Roman Kim spielen unter anderem Stücke von Händel und Haydn (30. März, 19.30 Uhr, Herkulessaal). Beethovens Neunte Symphonie präsentieren die Münchner Symphoniker in der Isarphilharmonie (1. April, 15.30 Uhr). Wer die Party stillem Musikgenuss vorzieht, für den dürfte das Live/Evil vielleicht das Richtige bieten: Hier gibt es Indie-Rock von der Band farbfilter, anschließend geht die Party mit DJs weiter (31. März, 22 Uhr, Live/Evil im FatCat). Gleich drei außergewöhnliche Bands sorgen am Ostersonntag in der Kranhalle beim Katzenclub für Stimmung: Die belgische Band Whispering Sons und Undertheskin aus Polen mit düsterem Postpunk sowie die schwedische Wave-Musikerin Emmon (31. März, 19.30 Uhr, Feierwerk).

Tanzen mit DJ Osterhase

Detailansicht öffnen Auch an Ostern darf man tanzen - außer an Karfreitag -, zum Beispiel im Bahnwärter Thiel. (Foto: Bahnwärter Thiel)

Ein Kontrastprogramm zu klassischen Ostertraditionen bieten die Münchner Clubs. So lädt das Bahnwärter Thiel zu einem Fest mit Musik und Osterfeuer ein. Drinnen und draußen kann man zwischen alten Tram- und U-Bahnwägen bis in den Morgen hinein ausgelassen tanzen (31. März, 14 bis 6 Uhr, Bahnwärter Thiel). Im Substanz-Club stehen DJ Osterhase und MC Küken hinter den Pults und legen Hits auf (30. März, 18.30 Uhr). Indie-Fans sollten sich zur "Take Me Out"-Party im Milla-Club begeben, die mit einer Mischung nostalgischer Hits und neuer Songs aus der Szene lockt. Außerdem warten zahlreiche musikalische Überraschungseier darauf, ausgepackt zu werden (30. März, 23 Uhr).

Auch beim Isarflux-Festival am Ostersonntag (31. März) gibt es im Gasteig HP8 Livemusik von zwei Bands. Zuvor werden bei der ersten Kulturmesse des Festivals ab 16 Uhr Infos rund um jugendliche Subkultur präsentiert. Den Auftakt der Konzerte am Abend machen Hallway mit ihrem emotionalen Folk-Rock, anschließend folgt das erfahrene Blues-Funk-Sextett The Whiskey Foundation. Zum Abschluss legen zwei DJs Technoklänge bis nach Mitternacht auf. Der Eintritt zum Musikfestival ist frei.

Vorhang auf für die Bühne

Detailansicht öffnen Peter Maffays Abenteuer des kleinen Drachen Tabaluga sind im Münchner Marionettentheater zu sehen. (Foto: Münchner Marionettentheater)

Auch für Theaterfreunde ist an Ostern einiges geboten. Wer die Bücher der renommierten Schriftstellerin Annie Ernaux mag, sollte die Uraufführung ihrer autobiografischen Erzählung "Erinnerung eines Mädchens" im Marstall nicht verpassen (30. März, 20 Uhr). Gleich drei Abende lang gastiert John Neumeiers Bundesjugendballett im Prinzregententheater. Die jungen Tanztalente führen unter anderem Choreografien von Marijn Rademaker und Raymond Hilbert zu Musik von Maurice Ravel und Arnold Schönberg auf. Aber auch John Neumeier selbst wird mit der Inszenierung seines Werks "In the Blue Garden", Sinnbild für die Flüchtigkeit des Augenblicks, gehuldigt (30. und 31. März, 19 Uhr sowie 1. April, 15 Uhr). Für Klein und Groß sind die Stücke, die das Münchner Marionettentheater zeigt: Wie aus Feindschaft Freundschaft werden kann, darum geht es in "Tabaluga". Und Mozarts Oper "Don Giovanni" ist sicher auch für Erwachsene interessant.

Österlicher Brunch

Detailansicht öffnen So oder so ählich sieht er aus, der Sonntagsbrunch-Teller im Mangostin. Während die Eltern schlemmen, können Kinder im Garten Ostereier suchen und Preise gewinnen. (Foto: Stefanie Högl)

Frühstück für Langschläfer gibt es natürlich auch am Osterwochenende, hier ist allerdings vorheriges Reservieren empfohlen. Teilweise ist der Brunch sogar musikalisch untermalt. Bei veganem Kardamom-Gebäck, Kuchen und Kaffee aus der Siebträgermaschine lauschen die Gäste auf der Alten Utting ab 14 Uhr Jazz-Klängen des Pianisten Sam Simons. Leckereien bietet am Ostermontag auch die Alte Westend-Apotheke. Mit einer Finissage der Ausstellung von Max James und Pablo Moraga und einem Osterbrunch enden die ersten Kulturtage der Apotheke. Dabei tischt das Küchenteam ab 11 Uhr Mini-Brioche-Burger und Orangenmarmelade auf. Beim Osterbrunch im Mangostin hat man die Qual der Wahl zwischen Osterfladen, Spargel und frischen Sushi-Rollen. Zuvor können sich die Kinder bei der Eiersuche im Mangostin-Garten austoben und Preise gewinnen. Auch das Seehaus im Englischen Garten tischt Sonntag und Montag zwischen 11 und 15 Uhr diverse Köstlichkeiten auf.

Ausstellungen und Workshops

Detailansicht öffnen "Der Blaue Reiter. Eine neue Sprache" heißt die neue Ausstellung im Lenbachhaus (Bild: "Improvisation 19" von Wassily Kandinsky). Sie lenkt den Blick auch auf die unmittelbare Vorgeschichte des Blauen Reiter sowie auf seine Nachwirkungen. (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Wer die Osterzeit nutzen möchte, um entspannt durch die Museen zu schlendern: Es gibt gute Nachrichten. Da der Ostermontag ein Feiertag ist, öffnen einige Museen ihre Türen trotzdem. Zum Beispiel das nach dreijähriger Sanierung gerade wiedereröffnete Alpine Museum. Aktuell läuft dort die Dauerausstellung "Darum Berge" weiter, neu ist die Sonderausstellung zum Museumsumbau. Auch das Lenbachhaus hat über die Feiertage mit seiner erst kürzlich gestarteten Ausstellung geöffnet. "Der Blaue Reiter. Eine neue Sprache" ist eine Kooperation zwischen der Tate-Galerie in London und dem Lenbachhaus. Die Entwicklung einer neuen Sprache steht im Fokus der Neupräsentation, die den Blick auch auf die unmittelbare Vorgeschichte des Blauen Reiter sowie auf seine Nachwirkungen lenkt.

Selbst aktiv werden kann man im Jüdischen Museum. Das bietet in Kooperation mit dem Münchner Ferienpass einen kostenlosen Workshop an. Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren erfahren am 3. April Wichtiges zu den verschiedenen jüdischen Feiertagen und kommen besonders dem Schabbat näher. Auch im Museum Brandhorst gibt es einen Workshop für Kinder. Am Samstag, 30. März, können Kinder ihre eigene Lochkamera bauen. Kostenlos und ohne Anmeldung wird hier losgelegt. Wie jeden Sonntag, so auch am Ostersonntag, bietet das Museum Brandhorst seine Kunstauskunft an. Für Fragen oder Hintergrundwissen zu selbst gewählten Werken steht das Museumsteam für einige Stunden zur Verfügung.

Aktionen für Groß und Klein

Detailansicht öffnen Viel Action gibt es beim Osterfest von 11 bis 17 Uhr im Olympiapark. (Foto: Radio Arabella)

Bei einem Suchspiel selbst aktiv werden? Das geht beim Osterprogramm im BMW-Museum. Hier erwarten die Besucher verschiedene Mitmachaktionen wie das Basteln neuer Osterdeko und eine Ostereier-Suche durch das ganze Museum. Wem der Sinn nach weiteren Freizeitaktionen steht, kann am Donnerstag nach Ostern am offenen Designworkshop teilnehmen. Dabei bekommen Kinder einen Einblick in das Automobildesign und können ihr Fahrzeug der Zukunft entwerfen. Beim Osterfest am Ostersonntag im Olympiapark trifft man auf verschiedene Osterhasen, die Süßigkeiten verteilen, es gibt Workshops, Wettbewerbe und einen Zauberclown. Basteln, Kinderschminken, Ringerlwerfen oder Baumstamm-Nageln - an diesem Tag kann die ganze Familie zwischen 11 und 17 Uhr aktiv werden. Bereits am Samstag startet das Osterprogramm auf der Alten Utting. Ab 15 Uhr können Kinder der Lesung von "Rötte Häschen" lauschen und zuvor Ostereier suchen. Am Ostermontag unterhält Claudia Schleich die Jüngsten mit einer Märchenerzählung. Das Markus Wasmeier Freilichtmuseum am Schliersee, Brunnbichl 5, ist ohnehin ein schöner Ausflugstipp für Familien. Am Ostersonntag und Ostermontag gibt es dort noch etwas Besonderes zu erleben: "Kasperls Spuikastl" zeigt um jeweils 13 Uhr die Geschichte von "Kasperl und das Schlangenei" - in der doch tatsächlich dem Osterhasen ein Korb mit Ostereiern geklaut wird. Mal sehen, was der Kasperl sich dazu einfallen lässt.