Eine Polemik von Bernd Kramer

Wer in seinem Leben das zweifelhafte Vergnügen hatte, ein paar Jahre in Köln zu verbringen, ist den Anblick eigentümlicher Garderobe gewohnt. Da sitzen die Mitmenschen morgens in der Straßenbahn und gucken so müde aus der Wäsche wie immer, nur dass plötzlich zwischen ihren Augen eine riesige Clownsnase in den Himmel ragt. Der Fahrkartenkontrolleur trägt Schweineohren aus quietschrosa Plüsch und kassiert ansonsten gewohnt streng die 60 Euro "erhöhtes Beförderungsentgelt" ein. Oder, alles vorstellbar in Köln, man bestellt einen Handwerker, der sich um die Küchengeräte kümmern soll, und wenn man die Tür öffnet, steht er da passenderweise im Brathähnchenkostüm. Herein und alaaf!