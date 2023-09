Mit einer Heerschar an Influencerinnen und Boris-Becker-Exfrauen lässt sich Cathy Hummels auf die Wiesn chauffieren. Die Kameras: immer an. Einblicke in die Promi-Parallelwelt auf dem Oktoberfest.

Es ist ein fester Termin wie das Anzapfen zu Beginn der Wiesn - zumindest für die Influencerinnen und Influencer der Stadt: Traditionell lädt am ersten Oktoberfest-Montag Cathy Hummels zu "Cathys Wiesn-Bummel" ein. Bereits zum sechsten Mal lässt die Moderatorin und ehemalige Spielerfrau eine große Truppe in einem nahegelegenen Hotel zusammenkommen.

Dort gibt es Dirndl, Lederhosen und Schneider, die dafür sorgen, dass die auch sitzen. Professionelle Schmink-Stationen sind aufgebaut, es gibt Puzzles mit Cathy Hummels drauf, eine Foto-Station, pinke Drinks, veganes Sushi, eine mehrstöckige Torte, Herzchen-Luftballons und Brezn in Herzform mit rosa Salz.

Detailansicht öffnen (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Vor einigen Jahren hat die 35-Jährige damit begonnen, ihren "Wiesn-Bummel" als Promi-Event zu etablieren. Inzwischen hat sie das auch ganz gut geschafft: Gleich zwei Ex-Partnerinnen von Boris Becker lassen sich vor dem geplanten Wiesn-Besuch in dem Hotel schminken, ebenso Influencerin Sophia Thiel.

Und die Gastgeberin gibt perfekt gestylt Interviews zu ihrem Liebesleben. Hummels ruft: "Let's make some love" in ein Mikrophon, in ein anderes, dass sie auf "viel Frischfleisch" hoffe. Dann machen sich alle zurecht und werden auf die Theresienwiese chauffiert im MAN-Bus, natürlich die "Diamond Edition".

Detailansicht öffnen (Foto: Viviane Simon/Agency People Image)

Erste Station ist das Café Kaiserschmarrn, einem der kleineren Wiesnzelte, wo sich mit Schauspielerin Sila Sahin in Schwung geschunkelt wird. Bier wird wenig getrunken, ist ja erst früher Nachmittag. Die Speisen werden auch kaum angerührt, die Insta-Posts sollen ja gut aussehen. Wer will da schon eine angebissene Brezn aufm Foto haben...

Detailansicht öffnen (Foto: API/Agency People Image)

Noch einmal prüft Cathy bei Schauspielerin Elena Uhlig, ob auch alles sitzt. Dann kann der Bummel weitergehen. Der Regen hat gerade aufgehört, es kann kein Zufall sein.

Detailansicht öffnen (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Da erscheint Clemens Baumgärtner, der Wirtschaftsreferent und Wiesnchef, hebt Cathy Hummels einmal hoch, als würde er für "Hau den Lukas" trainieren. All das wird später auf Hummels Insta-Profil zu sehen sein. Dann haken sich ein paar der Frauen bei Baumgärtner ein und lassen sich von ihm "Wiesn-Know-how beibringen" - denn deswegen ist er von Hummels eingeladen worden.

Detailansicht öffnen (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Vor dem Riesenrad posieren die Unternehmerin Simone Ballack (links im Bild) und Model Lilly Becker wie Touristen, die zum ersten Mal auf der Wiesn sind. Dabei waren sie ja erst am Tag zuvor beim Almauftrieb da, stressige Tage für Wiesn-Promis.

Detailansicht öffnen (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Ein paar mutige Frauen steigen sogar ein in das Fahrgeschäft und drehen ein paar Runden über der Festwiese. Influencerin Carina Zavline (rechts), die mit Hummels und Bloggerin Sophia Thiel in einer Gondel sitzt, wird später auf ihrem Account den Blick loben. Ganz was Neues.

Detailansicht öffnen (Foto: Viviane Simon/Agency People Image)

Die ehemalige Dschungelkönigin Evelyn Burdecki hat vor Kameras schon einiges durchgemacht - und so übersteht sie auch einen Wiesn-Bummel ohne Probleme. Nach dem Streifzug übers Festgelände geht es ins Käferzelt. Hummels setzt sich einen Hendl-Hut auf, bei dem die Schlegel wackeln, Burdecki nimmt immerhin einen Marienkäfer-Ballon in die Hand.

Detailansicht öffnen (Foto: Viviane Simon/Agency People Image)

Was danach noch passiert? Sarah Engels unterhält sich mit ihrem Mann Julian, während Cathy Hummels mit ihren Freundinnen "auf Jagd geht". Fündig wird Hummels allerdings nicht. Und die Kameras? Die bleiben natürlich auch dann noch an.

Detailansicht öffnen (Foto: Viviane Simon/Agency People Image)

Gegen Ende, als viele schon nach Hause gegangen sind, um ihre Social-Media-Kanäle zu befüllen, zieht Comedian Matze Knop mit Hummels noch rüber zu einer Spickerbude. Doch die Luftballons wollen einfach nicht zerplatzen. Schon wieder kein Volltreffer.