Detailansicht öffnen (Foto: Manuel Tilgner/Agency People Image)

Die Trachtenweste fünf Knöpfe weit auf: Das offenbart, was sich darunter befindet - ein recht knopfarmes Hemd, ein nicht nahtlos gebräunter Oberkörper und ein Tattoo, bei dem sich die Frage aufdrängt, was der Künstler da wohl stechen sollte.

Detailansicht öffnen (Foto: Manuel Tilgner/Agency People Image)

Von Strass und Glitzer, die Glööcklers Kreationen sonst gerne zieren, war an seinem Wiesn-Outfit wenig zu sehen. Was aber besonders auffiel: Die Lederhose-blaue-Weste-neon-Fingernägel-Kombination hatte er so schon ein paar Tage vorher in Stuttgart gezeigt, auf dem Cannstatter Wasen.

Detailansicht öffnen (Foto: Manuel Tilgner/Agency People Image)

Für Menschen, die Iris Klein vielleicht nicht näher kennen: Sie ist die Mutter der Reality-TV-Größe Daniela Katzenberger und arbeitet daran, ihren eigenen Reality-TV-Ruhm zu mehren - aktuell mit einem Vorstoß, der sie in den Playboy bringen soll. Gerne nackt. Désirée Nick, die auf dem aktuellen Cover des Magazins zu sehen ist, hat gerade der Bild-Zeitung gesagt, dass sie das für keine gute Idee halte: "Ich will ja auch nicht die Frau auf dem Wochenmarkt nackt sehen, die mir Kartoffeln verkauft." Auf dem Oktoberfest hat Frau Klein aber schon mal vorgeführt, was als Ambiente für ein Shooting in Frage kommen könnte: Irgendwas mit Kuscheltieren.

Detailansicht öffnen (Foto: Manuel Tilgner/Agency People Image)

Berührungsängste hemmen sie offenbar ebenfalls wenig. Auf dem Oktoberfest führte sie erstmals öffentlich ihren neuen Freund vor, den sie - ein wenig geheimnisumwölkt - Mr. T. nennt und der seine doch recht dunkle Sonnenbrille nicht abnehmen wollte, so lange die Fotografen in der Nähe waren. Deren Werke geben Zeugnis davon, dass Mrs. K. ihren Mr. T. mindestens so fest im Griff hat wie ihren Bierkrug.

Detailansicht öffnen (Foto: Manuel Tilgner/Agency People Image)

Doch, es gibt auch sie noch: Lange bekannte Gesichter dieser Stadt, die erst zur Wiesn wieder einmal zu sehen sind. Miroslav Klose (geboren in Opole/Polen und von 2007 bis 2011 für den FC Bayern aktiv) zum Beispiel. Jenseits des Strafraums war er eher ein Unauffälliger, eines seiner Hobbys: Angeln. Nach Trainerstationen beim FC Bayern (U17, Co-Trainer bei den Triple-Profis) war er zuletzt beim österreichischen Bundesligisten SCR Altach aktiv. Nachdem dieser die Hauptphase im März als Tabellenletzter abschloss, hat Klose wieder mehr Zeit für seine Hobbys - und Wiesnbesuche.

Detailansicht öffnen (Foto: Manuel Tilgner/Agency People Image)

Ein echter "Wiesn-Broffi" dagegen ist hier zu sehen: Lothar Matthäus (Geburtsort Erlangen) sorgte in dieser Oktoberfestsaison bereits einmal für ein wenig Aufsehen, weil er auf dem Festgelände eine seiner Ex-Frauen küsste (Anastasia Klimko, Gattin Nummer fünf nach Silvia, Lolita, Marijana und Liliana). Am Sonntag vergnügte er sich in einer Männerrunde unter anderem mit H'ugo's-Betreiber Ugo Crocamo.

Detailansicht öffnen (Foto: Manuel Tilgner/Agency People Image)

Lisa Loch (Geburtsort Essen) wurde einst durch Stefan Raab bekannt, der einen Filmausschnitt von ihrer Bewerbung zur Wahl für die Miss Alemania ("Mein Name ist Lisa Loch und ich bin 16 Jahre alt") in seiner Sendung "TV total" ausgiebig wiederholte. So ausgiebig, dass ihr später von einem Gericht eine fünfstellige Summe an Schadenersatz zugesprochen wurde. Vom TV-Geschäft hielt sie die Erfahrung nicht fern. Zuletzt gehörte sie zum Moderatoren-Team von Bild-TV.

Detailansicht öffnen (Foto: Manuel Tilgner/Agency People Image)

Silke Popp spielt seit 2010 in der BR-Serie "Dahoam is Dahoam" mit. Als echtes Münchner Kindl geht auch sie nicht durch (Geburtsort: Marktredwitz im Fichtelgebirge). Aber sie hat in München die Schauspielschule besucht und an der LMU unter anderem Kommunikationswissenschaft studiert - womit sie in dieser Reihe als Lokalgröße gelten darf.