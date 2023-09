Vom Junggesellinnen-Abschied bis zur Spendengala: Auch am Freitag tummelten sich zahlreiche Prominente auf dem größten Volksfest der Welt. Lothar Matthäus kam mit seiner Ex-Frau Anastasia Klimko in die Käfer-Schänke - und kam ihr sehr nah. Sogar einen Kuss gab es. Scheidung - war da was? Ob er am Sonntag beim traditionellen Wiesn-Besuch des FC Bayern wieder auf der Festwiese zu sehen sein wird?

Im Weinzelt lud Schauspielerin Elena Uhlig ihre Freundinnen zum Junggesellinnen-Abschied. Nach 17 Jahren Partnerschaft heiratet die 48-Jährige ihren Lebensgefährten Fritz Karl.

Detailansicht öffnen Im Weinzelt lud Schauspielerin Elena Uhlig ihre Freundinnen zum Junggesellinnen-Abschied. Nach 17 Jahren Partnerschaft heiratet die 48-Jährige ihren Lebensgefährten Fritz Karl. (Foto: Michael Tinnefeld/Agency People Image)

Ralf Schumacher zog Rotwein dem bayerischen Bier vor. Sein Kater muss aber am Samstag überwunden sein: Der ehemalige Formel-1-Rennfahrer sitzt am Sonntag beim Großen Preis von Japan wieder als Co-Moderator vor dem Mikrofon.

Detailansicht öffnen Laut Herzerl an der Knopfleiste der "Boss" im Weinzelt: Ex-Rennfahrer und TV-Experte Ralf Schumacher. (Foto: Michael Tinnefeld/Agency People Image)

Auch Model Papis Loveday kam in die Käfer-Schänke. Der 46-Jährige ist häufiger Gast in verschiedenen Reality-TV-Serien - in diesem Jahr wagte er sich ins "Dschungelcamp", 2021 sprach er bei "Promi Big Brother" über seine Erfahrungen mit Homophobie und Rassismus.

Detailansicht öffnen Modell Papis Loveday tanzt im Käfer-Zelt. (Foto: Viviane Simon/Agency People Image)

Laura Wontorra, Moderatorin beim Pay-TV Sportsender DAZN, kam mit Innenarchitekt Thomas Mang auf die Wiesn. Dessen Vater dürfte einige im Festzelt schon vor sich auf dem OP-Tisch gehabt haben: Schönheitschirurg Prof. Dr. Werner Mang operiert seit Jahrzehnten die Bussi-Bussi-Gesellschaft der Landeshauptstadt.

Detailansicht öffnen Thomas Mang und Laura Wontorra heben die Krüge in der Käfer-Schänke. (Foto: API (c) Viviane Simon/Agency People Image)

Bei der "Ladies Red Wiesn" kamen alle Frauen in rötliche Dirndl gekleidet. Laura Siegel und die ehemalige BUNTE-Chefredakteurin Patricia Riekel feierten gemeinsam mit Simone Ballack und der Bundestagsabgeordneten Dorothee Bär (CSU). Gesammelt wurden Spenden für die "Tribute to Bambi Stiftung". Für die Fotografen aber ebenso wichtig wie die Spendenquittung über 25 000 Euro: Jenny Elvers trug schwarze Converse Chucks zu ihrer knallroten Tracht. Und Wildstuben-Wirt Klaus Renoldi konnte wieder lachen, obwohl seine Achterbahn "Höllenblitz" am ersten Festtag einen Unfallstart hingelegt hatte.