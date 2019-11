Viele Radfahrer haben schon leidvolle Erfahrungen mit Trambahnschienen gemacht. Gerät ein Reifen in die Rille, hat das schwere Stürze zur Folge. In der Stadt Zürich versucht man schon seit Jahren, das Problem technisch zu lösen. Gummifüllungen in den Rillen sollen verhindern, dass ein Radfahrer in der Schiene steckenbleibt, gleichzeitig sollen aber die Trambahnen weiterhin fahren können, indem der Gummi unter den schweren Zügen nachgibt.

Die Münchner ÖDP hat nun beantragt, dieses System auch zu testen. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) ist allerdings skeptisch. Man habe sich mit den Erfahrungen aus Zürich befasst, teilt die MVG mit, sie seien noch nicht zielführend. Man werde die Entwicklung aber beobachten. Schweizer Presseberichten ist zu entnehmen, dass das Material bisher nicht strapazierfähig genug ist.