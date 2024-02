Die Realisierung der Trambahn-Trasse in Johanneskirchen verzögert sich um mehr als ein Jahr. Den ursprünglichen Plan, die neue Strecke zwischen Cosimastraße und dem S-Bahnhof Johanneskirchen Ende 2025 in Betrieb zu nehmen, können die Stadtwerke München (SWM) und die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) nicht mehr einhalten. Jetzt soll die Tram erst von Februar 2027 an rollen. Der Grund: Die SWM rechnen nicht mehr vor Herbst dieses Jahres mit einer Baugenehmigung. Diese hatten sie ursprünglich bereits im Frühjahr erwartet.