Georg Maier war im München der Biedermeierzeit eine stadtbekannte Figur, allerdings eine, die vermutlich weniger Bewunderung als Spott, Hohn oder bestenfalls Mitleid erregte. Die Münchner nannten ihn den "Ewigen Hochzeiter", und als solcher hat er es posthum immerhin geschafft, als kleine Steinskulptur einen Platz am Torbogen des Karlstors zu ergattern, wo auch andere städtische Originale verewigt sind. Es passt zum tragischen Leben dieses Mannes, dass er den Platz eines Tages räumen musste zugunsten des Pferdehändlers Franz Xaxer Krenkl, der den unsterblichen Satz "Majestät, wer ko, der ko!" erfunden hat.

Maier war von der Natur nicht gerade begünstigt, er kam krumm, vielleicht sogar bucklig daher, und auch sonst war er recht wunderlich, so dass man eine psychische Krankheit vermuten kann. Er hat Säckler gelernt, also die Fertigkeit, Kleidung aus Leder zu schneidern, aber wegen seiner psychischen Probleme musste er den Beruf aufgeben. In puncto Amore aber schien ihm das Glück hold zu sein, er hatte eine Frau gefunden, und die Hochzeit stand bevor. Doch einen Tag vor dem Jawort machte sich die Dame aus dem Staub, und Maier stand da, verlassen und verzweifelt.

‹ › Münchens berühmtester Wurzelsepp war wohl der 1830 in Trautenberg in der Oberpfalz geborene Josef Neumeier. Er hatte mehr als 35 Jahre lang einen höchst beliebten Stand auf dem Oktoberfest, wo er selbst gebrannten, scharfen Enzianschnaps ausschenkte - angeblich immer im selben unausgespülten Stamperl. Einmal, so wird erzählt, hat er der Dame eines Offiziers, die den dreisten Wunsch geäußert hatte, ein frisch gespültes Schnapsglas zu bekommen, mit den Worten "Do hoscht dei Gwasch" einen vollen Kübel Wasser über den Kopf geschüttet. Just solche Grobheiten machten den Wurzelsepp populär. Außerhalb der Wiesnsaison verkaufte Josef Neumeier sein hochprozentiges Gebräu in Steingutflaschen in der Stadt. Bild: Stadtarchiv München, DE-1992-FS-NL-KV-2310

‹ › Von Mittag bis Mitternacht stand Heinrich Haas mit seinem selbst gebastelten Fernrohr am Stachus, wo er jedermann gegen eine kleine Gebühr die Gelegenheit gab, etwa Sonnenflecken zu beobachten oder in den Mond zu schauen. Haas, geboren 1874, war gelernter Optiker, war aber auch astronomisch bestens bewandert, sodass seine Kunden beim Blick ins Fernrohr ein sachkundiges Referat erhielten. Karl Valentin sagte in seinen Vorträgen über Haas: "Er war der erste ,Gell-Sager' in München. Wer um 10 Pfennig in sein Fernrohr hineinsah, dem gab er die astronomische Erklärung: 'Hier sehen Sie den Mond - gell! -, die weiße Scheibe um den Mond ist der Hof des Mondes - gell!'" Heinrich Haas, der "Fernrohrmann vom Stachus", starb 1929 und wurde auf dem Waldfriedhof bestattet. Bild: Stadtarchiv München, DE-1992-FS-NL-KV-2250

‹ › Der Schriftsteller Frank Wedekind war so begeistert von ihr, dass er in einem Gedicht schrieb: "Von vorn besehen bist du die schönste Maid, die je mein Herz aus Liebesnot befreit." Die "schönste Maid" hieß Mary Irber, war im Juni 1884 im niederbayerischen Langenisarhofen auf die Welt gekommen und stand bereits mit zehn Jahren im Ballett des "Deutschen Theaters" auf der Bühne. Es dauerte noch ein paar Jahre, dann trat sie in Münchens Kabaretts und Vergnügungspalästen auf, unter anderem bei den "Elf Scharfrichtern". Die Polizei protokollierte akribisch ihr Auftreten: "Beine frei bis weit übers Knie, sehr kurzer Rock, den sie beim Singen hinten hochhebt, wobei sie sich wie beim Geschlechtsakt bewegt." Es versteht sich von selbst, dass ihr die Männer reihenweise verfielen. Bild: Stadtarchiv München, DE-1992-FS-NL-KV-1934

‹ › Thekla Foag, Jahrgang 1868, hatte in einem Hausdurchgang in der Blumenstraße einen kleinen Laden für "Schlüssel, Altmetalle und Tandlerei". Zahllose Schlüssel hingen an der Flügeltür, auch der winzige Geschäftsraum war vollgestellt wie eine Rumpelkammer mit "verrostetem Gelump" (Karl Valentin). Wer auch immer in München einen Schlüssel verloren hatte, bei Thekla Foag fand er Ersatz. Und wenn der neue Schlüssel nicht ganz exakt ins Schloss passte, griff sie zur Feile und machte ihn passend. Für diese Art von Service verlangte sie normalerweise 20 Pfennige. Thekla Foag, "das Schlüsselfräulein", war die Tochter eines Münchner Schlossers. Geheiratet hat sie nie, obwohl sie als Hausbesitzerin eine gute Partie gewesen wäre. Bild: Stadtarchiv München, DE-1992-FS-NL-KV-2292

‹ › Kaspar Hofmann war der auffälligste Breznverkäufer im München der 1920er-Jahre. Aufgebrezelt hatte er sich wie ein Operetten-Offizier: Weiße Uniformjacke, Schärpe, Handschuhe, goldener Orden und riesige Epauletten, dazu eine Kette aus kleinen Brezn. Auf seiner Reklamepostkarte, die der Mann natürlich auch hatte, stand der Spruch: "Alles Gute in großer Zahl, wünscht Dir der Brezen-General". Den Münchnern gefiel es offenbar, ihre Brezn bei einem Händler zu kaufen, der seine Ware mit dem Ruf anpries: "Parrrrade-Brrrretzn gefällig?" Hofmanns Brezn gingen weg wie warme Semmeln. Der Mann gelangte zu beträchtlichem Wohlstand, der aber nicht lange anhielt. Die Inflation 1923 brachte den Brezen-General um sein Vermögen. Bild: Stadtarchiv München, DE-1992-FS-NL-KV-2280

‹ › Sein Theater in der Blumenstraße gibt es heute noch, über dem säulenbestückten Portal steht in goldenen Lettern "Marionettentheater". Das von Theodor Fischer um die Jahrhundertwende errichtete Gebäude war die Wirkungsstätte von Josef Leonhard Schmid, den die Münchner liebevoll "Papa Schmid" nannten. Als junger Mann war Schmid, geboren 1822 in Amberg, nach München gekommen, wo er sich als Tagelöhner herumschlug. Nebenher bastelte er Krippen- und Kasperlfiguren, und im Dezember 1858 eröffnete er sein Marionettentheater, das zunächst in verschiedenen Veranstaltungssälen und Wirtshäusern gastierte. Sein Hausautor war der Hofbeamte Franz Graf von Pocci, der "Kasperlgraf". Papa Schmid führte das Theater bis kurz vor seinem Tod am 31. Dezember 1912. Bild: Stadtarchiv München, DE-1992-FS-NL-KV-2293 Wird geladen ...

Seitdem sahen ihn die Münchner nur noch in seinem Hochzeitsgewand: hellblauer Frack mit goldenen Knöpfen, Blümchen im Knopfloch, Zylinder, Handschuhe und Stöckchen. Damit trottete er durch die Stadt und fragte jeden: "Ham S' mei Nanni net gsehn? Morgen is Hochzeit." Später hat er jeder hübschen Frau, die ihm begegnete, einen Antrag gemacht - formvollendet mit einem Blumenstrauß. Erhört worden ist er nie. Maier, der als Pfründner im Gasteig-Spital wohnte, starb ledig am 25. Mai 1840.

Die Geschichte des Ewigen Hochzeiters Georg Maier - andere Quellen behaupten, sein Name sei Andreas Mägerlein gewesen - ist in dem soeben erschienenen Buch "Münchner Originale" zu lesen, das der Journalist Karl Stankiewitz geschrieben hat. Stankiewitz erzählt mehr oder weniger knapp die Lebensgeschichten dieser Originale, von denen einige wenige noch heute bekannt sind, wohingegen die meisten vergessen oder nur noch älteren Münchnern vertraut sind.

Die Biografien des Rosshändlers Krenkls, des Wiesnwirts Michael Schottenhamel, des Steyrer-Hans, der Hochstaplerin Adele Spitzeder oder des "Kohlrabiapostels" Karl Wilhelm Diefenbach sind gut dokumentiert, schwierig aber wird es, wenn man den Lebensweg des ersten Münchner Hochradfahrers Josef Stängl oder des Hausierers Anton Heinz, genannt "Zwickermann", nachzeichnen will. In Einzelfällen musste dabei auch der erfahrene Journalist Stankiewitz kapitulieren.

Was das Buch aber vor allem auszeichnet, sind die Fotografien. Diese Bilder hat Karl Valentin gesammelt, der ja stets bemüht war, Fotos, Postkarten und andere Abbildungen zu ergattern, auf denen München, seine Häuser, Straßen und Plätze zu sehen waren, aber auch die Menschen, die in der Stadt lebten und insbesondere die Münchner Originale. Michael Stephan, der Direktor des Stadtarchivs, schreibt in seinem Vorwort: "Valentins Sammlung war aber nicht Selbstzweck, immer versuchte er auch mit Lichtbildervorträgen und kleinen Ausstellungen bei der Münchner Bevölkerung ein Bewusstsein für die Welt von gestern zu schaffen."

Mitte der 1930er-Jahre dachte Valentin daran, seine Fotoschätze in eine öffentliche Sammlung zu integrieren. Dazu legte er ein Verzeichnis an, das einen guten Überblick über den beeindruckenden Umfang seiner Fotokollektion bietet. Unter anderem besaß er 1225 Originalfotografien von Volkssängern und Volkssänger-Gesellschaften, er hatte Bilder von sämtlichen Münchner Vergnügungsstätten, zudem Fotos, Glas-Diapositive und Stereoskopbilder mit Ansichten des alten Münchens, Kitsch- und Ansichtspostkarten allerart, darunter solche, die König Ludwig II. feierten, und schließlich verfügte der Komiker über eine Sammlung von Porträts Münchner Originale vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Einen Großteil der Kollektion hat er 1939 für 20 000 Reichsmark an das Stadtarchiv verkauft. Heute besitzt das Archiv insgesamt 2313 Fotos und Postkarten, die Valentin zu Lebzeiten zusammengetragen hat.

Stankiewitz' Texte ranken sich gewissermaßen um 75 Glasdiapositive, die Valentin gesammelt und bei seinen Lichtbildervorträgen gezeigt hat. Ob jeder dieser Gaudiburschen, Kraftlackln, Schausteller, Musiker, Spinner, Käuze und Sonderlinge wirklich den Ehrentitel "Original" verdient, ist gewiss Ansichtssache.