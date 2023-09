Der bayerische Künstler hat es nicht mehr so mit dem Protestieren. War das mal anders? Punktuell sicherlich, sonst wäre das Festival gegen die WAA in Wackersdorf anno 1986 nicht als das "Woodstock Deutschlands" in die Rock-Annalen eingegangen. Was allerdings trotz des Oberpfälzer Kampfplatzes kaum an bayerischen Musikern lag, immerhin hielten die noch hinter den Ohren grünenden Biermösl Blosn, Haindling und Eisi Gulp die weißblaue Anti-Fahne hoch.