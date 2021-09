Gegen hohe Mieten und Verdrängung: Am Wochenende wird in Berlin für bezahlbares Wohnen demonstriert. Auch einige Münchner werden dort dabei sein. Was wünschen sich die Menschen von der Politik? Vier Antworten.

Von Bernd Kastner

Während das Wochenende in München im Zeichen des Protests gegen die IAA steht, wird in Berlin am Samstag gegen hohe Mieten und Verdrängung demonstriert - und damit für die Linderung einer Misere, die auch viele Münchner umtreibt. Gut 130 Organisationen und Gruppen mobilisieren bundesweit für die Demonstration, darunter die Kampagne "Mietenstopp". Sie geht auf das Volksbegehren für einen sechsjährigen Mietenstopp zurück, das vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof gekippt wurde: Fürs Mietrecht ist der Bund zuständig. Daraufhin verlegten sich die Initiatoren auf eine bundesweite Kampagne. Mehrere Dutzend Münchner Mietaktivisten und Mitarbeitende des Mietervereins wollen nach Berlin reisen, schätzt man beim Mieterverein. Mit dabei sein soll auch der Münchner Künstler Flatz, der mit einem 40-Tonnen-Lkw, einem Kunst- und Kultur-Truck, die Demo begleiten will. Auf der Ladefläche will DJ Hell Musik auflegen.