Die Eventlocation "Weitblick" am Olympiapark hat sich in den vergangenen vier Jahren zu einem wichtigen Vernetzungsort der radikal rechten Szene entwickelt. Nun gebe es Veränderungen in der Geschäftsleitung, wie einer der beiden Betreiber mitteilt. Falk S. schreibt in einer Mail an "Geschäftspartner:innen und Nachbar:innen", dass er fortan alleiniger Geschäftsführer sei und die Geschäftsanteile seines Vaters übernehme. Der 59-jährige Mike S. steige aus der Firmenleitung aus und gebe seine Anteile ab. Dies ist offenbar eine Reaktion auf Berichte der SZ über das "Weitblick" als Treffpunkt unter anderem von "Querdenkern", Verschwörungstheoretikern und AfD-Politikern. Der Vater nahm während der Pandemie immer wieder an Demonstrationen gegen die Corona-Politik teil.