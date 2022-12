Von Nicole Graner

Die Rolltreppen im Galeria Kaufhof am Marienplatz sind voll. Wer in den fünften Stock will, um vielleicht schöne Bettwäsche zu kaufen, braucht viel Geduld. Denn die Menschen drängen am vierten Adventswochenende von allen Seiten herein. Lange Warteschlangen an den Kassen, volle Parkhäuser, volle U-Bahnen. Vom ersten bis zum vierten Adventssamstag waren, laut der Münchner Unternehmerinitiative City Partner, etwa 2,3 Millionen Passanten in der Kaufinger Straße unterwegs. Im Vergleich dazu: In der Zeil in Frankfurt, eine der umsatzstärksten Einkaufsstraßen in Deutschland, waren es 1,6 Millionen. Inflation, Energiekrise? Die Händler sind zufrieden. Die Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet, dass die Kauflaune der Menschen schwindet. Eine Umfrage bei Händlerinnen und Händlern.