Kaum ist ein Ende des Ersatzverkehrs mit Bussen auf den U-Bahn-Linien U3 und U6 in Sicht, kündigt die Münchner Verkehrsgesellschaft erneute Einschränkungen auf der Strecke an: Wegen Arbeiten am U-Bahnhof Sendlinger Tor werden beide Linien nochmals betroffen sein. Vom 31. Juli an wird der Betrieb bis zum 31. August eingeschränkt. Zwischen Goethe- und Odeonsplatz verkehrt dann ein Pendelzug. Die U3 fährt zwischen Moosach und Münchner Freiheit im Zehn-Minuten-Takt sowie zwischen Goetheplatz und Fürstenried West alle 15 Minuten. Die U6 ist zwischen Odeonsplatz und Implerstraße unterbrochen. Die Einschränkungen gelten in dem Zeitraum von Montag bis Donnerstag von 22.30 Uhr an, an Samstagen von 21 Uhr an sowie an Sonn- und Feiertagen ganztägig. Nur an Freitagen soll der Betrieb normal ablaufen.

Fahrgäste mussten bereits in den vergangenen sieben Wochen auf den beiden Linien auf Busse ausweichen - denn seit dem 12. Juni erneuerten die Stadtwerke die Weichenanlage südlich des U-Bahnhofs Sendlinger Tor. Zumindest für den September kündigte die MVG keine weiteren Einschränkungen für den Bereich an - im Oktober folgen dort voraussichtlich schon wieder die nächsten Sperrungen.