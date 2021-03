Hört man Sabine Bundschu, möchte man sie am liebsten gar nicht unterbrechen, so lebendig spricht die Schauspielerin und Rhythmuspädagogin, so humorvoll. Umso mehr überrascht sie mit einem Tipp, was sie selbst denn macht, wenn es ihr die Stimme verschlägt: "Die Klappe halten."

Interview von Sabine Buchwald

Sabine Bundschus Stimme begegnet man seit 27 Jahren in den Münchner U-Bahnen, Trams und Bussen (nicht in der S-Bahn). In einem warmen, leicht süddeutschen Ton sagt sie, wo es lang geht. Auch in Navigationsgeräten, Aufzügen quer durch Deutschland und unzähligen Werbeaufnahmen ist Bundschu, 62, zu hören. Sie ist in Frankfurt geboren und in München aufgewachsen, spricht Hessisch so gut wie Bairisch und Englisch. Sie hat ein Schauspiel-Diplom, arbeitet als Musikerin und Rhythmuspädagogin. Seit vielen Jahren gibt Bundschu Sprechnachhilfe, in diesen Tagen aus dem kleinen Tonstudio in ihrer Sendlinger Wohnung, wo sie hoch professionell aufnehmen kann.