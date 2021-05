Künftig sollen Kinder und Jugendliche, die an Long-Covid leiden, in der bayernweit ersten Spezial-Ambulanz behandelt werden. Das Haunersche Kinderspital der LMU und das Chronische Fatigue Centrum für junge Menschen der TUM bieten eine Betreuung durch Experten der einzelnen Abteilungen wie pädiatrische Infektiologie, Immunologie, Hämatologie oder Neurologie. Neben einer klinischen Untersuchung erhalten Patienten in der gemeinsamen Ambulanz die Möglichkeit, an Forschungsprojekten teilzunehmen, die den Verlauf der Krankheit und ihre Folgen bei Kindern untersuchen. Bei Long-Covid können Symptome wie chronische Erschöpfung, Atembeschwerden oder Aufmerksamkeitsdefizite noch Monate nach der Infektion auftreten.