Interview von Philipp Crone, München

Wo sich Jürgen Mair derzeit aufhält, ist gar nicht so einfach zu ermitteln. Normalerweise ist bis auf zwei Wochen im Jahr klar: Mair ist in München, die Paradiso Tanzbar in der Rumfordstraße muss betreut werden. Nun ist er seit Monaten im Urlaub, gerade auf Mykonos. Zuvor war er mit der Familie im Campingbus unterwegs. Der 48-Jährige ist wohl einer der wenigen Club-Betreiber, die entspannt in die Zukunft und gerade sehr entspannt aufs Meer blicken.