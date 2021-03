Von SZ-Autoren

Immer die Hängepartie

Die Bachelorarbeit war da, wenn Magdalena Perl morgens aufstand und abends ins Bett ging. Tagsüber versuchte sie, einige Seiten zu Papier zu bringen. Aber auch wenn nicht, war die Arbeit immer in ihrem Kopf, wie ein nerviger Dauerton. Magdalena Perl, 23, studiert Politik und Jura an der Ludwigs-Maximilians-Universität in München. Ihre Bachelorarbeit im Fach Politik hat das Thema: "Varianten von Gender-Pay-Gaps in Deutschland". Es geht darin um die ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern, von Homo- und Heterosexuellen. Zuerst hieß es, sie müsse die Arbeit am 7. Januar abgeben. Dann war Lockdown, die Bibliotheken zu, die Fernausleihe noch nicht möglich, da wurde der Termin auf 5. Februar verschoben. Und dann noch mal verschoben. Wer schon mal eine lästige Aufgabe vor sich her gewälzt hat, weiß, wie unangenehm eine solche Hängepartie ist.