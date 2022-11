Deutlich teurer wird es von Januar an für alle Kunden der Münchner Stadtwerke, doch auf Besitzer von Wärmepumpen kommen besonders hohe Rechnungen zu: Sie zahlen künftig sogar dreimal so viel wie bisher. Und sie sind nicht die einzigen, die sich über die Preisgestaltung des Unternehmens wundern.

Von Catherine Hoffmann

Heizen ist teurer geworden, der Strom auch. Doch es gibt viele Münchnerinnen und Münchner, die überzeugt waren, eine ökologisch nachhaltige und kostengünstige Lösung gefunden zu haben: Wärmepumpen. Mit ihrer Hilfe wollten sie der Energiekrise trotzen und dem Klima Gutes tun. Doch nun fürchten sie, dass aus dem warmen Winter mit geringen Heizkosten nichts wird.

"Allenthalben wird die Installation von Wärmepumpen propagiert", sagt etwa Peter Schulz, der in seinem Haus bereits die zweite Wärmepumpe eingebaut hat, nachdem die erste zwölf Jahre gelaufen ist. Nun soll er für Wärmestrom der Stadtwerke München (SWM) ab dem kommenden Jahr den dreifachen Preis zahlen. Kostete ihn der Strom für die Pumpe im teureren Hochtarif (HT), das ist der Tag-Strom-Preis, bisher 24,7 Cent je Kilowattstunde (kWh), sind es von 1. Januar an 75,2 Cent. "Sieht so die Einladung zur Umrüstung von Heizungen aus?", fragt Schulz. Er ist nicht der Einzige, der sich über die Preispolitik der SWM wundert.

Georg Larch zum Beispiel erzählt, dass er seine Doppelhaushälfte in München schon vor einigen Jahren mit einer Wärmepumpe ausgestattet und die "Ölheizung in Rente geschickt" habe. Das Haus wurde im Jahr 1940 errichtet. Wesentliche Motivation für den Umbau sei der Verzicht auf fossile Brennstoffe gewesen. "Nun trifft uns die Energiekrise wider Erwarten stark", sagt Larch. Vor ein paar Tagen hat er Post von den Stadtwerken bekommen, in der diese auch ihm die Verdreifachung des Strompreises für seine Wärmepumpe ankündigten.

"Unser Nachbar heizt weiter mit Gas", erzählt er. "Dessen Kosten steigen um rund 93 Prozent, was eine wesentlich geringere Erhöhung bedeutet. Ob damit die richtigen Anreize gesetzt werden?" Ohne Strompreisbremse müsse er künftig rund 600 Euro im Monat für Wärmestrom ausgeben. Er habe zwar ein paar Solarpaneele auf dem Carport installieren lassen, aber das bringe nicht viel: "Wenn die Strom erzeugen, brauchen wir ihn nicht für die Wärmepumpe. Und wenn wir im Winter Strom für die Pumpe bräuchten, sind die Tage nur kurz", sagt Larch. Also muss er den Strom bei den Stadtwerken einkaufen.

Detailansicht öffnen Wärmepumpen sollen bei der Abkehr von Öl und Gas helfen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will deshalb in den kommenden Jahren ihre Installation beschleunigen. (Foto: Silas Stein/dpa)

Fragt man dort nach, warum der Strom für Wärmepumpen - und übrigens auch für Speicherheizungen - plötzlich so viel teurer wird, heißt es: "Vor allem beim Tag-Strom werden an der Energiebörse hohe Preise aufgerufen, die sich auf die Endkundenpreise auswirken. Diese hohen Preise können die SWM nicht gänzlich abfedern." Allerdings lägen die Preise für Wärmestrom "weiterhin unter denen für Haushalte". Das stimmt: Der HT-Arbeitspreis für Haushalte, die den Strom für Licht, Kühlschrank und dergleichen nutzen, steigt zum Jahreswechsel auf 78 Cent. Der Wärmepreis ist mit 75,2 Cent knapp drei Cent günstiger.

Lohnt sich angesichts der hohen Strompreise eine Wärmepumpe überhaupt noch? Diese Frage lässt sich leider nur im Einzelfall beantworten. Grundsätzlich gilt: Ihre Besitzer sparen zwar beim Heizen Öl oder Gas ein, verbrauchen aber mehr Strom. Je besser das Verhältnis der Nutzwärme zur aufgewendeten elektrischen Energie ist, desto effizienter arbeitet eine Wärmepumpe - und desto lohnender ist ihr Einsatz. Grundwasserwärmepumpen verbrauchen dabei deutlich weniger Strom als Luftwärmepumpen. Aber am Ende hängt die Kalkulation von der Höhe des Strompreises ab.

Auf Verbraucherinnen und Verbraucher, die bereits eine Wärmepumpe installiert haben, kommen jedenfalls erst einmal hohe Kosten für den Strom zu. Zwar gilt auch für sie die Strompreisbremse, die voraussichtlich ab Januar greift und 80 Prozent des Stromverbrauchs von Privathaushalten verbilligen soll. Als Berechnungsgrundlage soll der Stromverbrauch aus dem Vorjahr dienen. Gekniffen sind deshalb alle, die erst in diesem Jahr eine Wärmepumpe angeschafft haben, denn sie können nur einen geringen Stromverbrauch für das Vorjahr nachweisen.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat das Problem erkannt: "Dann würde man nach der Logik bestraft werden für das politisch eigentlich gewollte Verhalten - nämlich weg von fossilen Energien", sagte er nach einem Treffen mit Vertretern des Bundesverbands Wärmepumpe in der vergangenen Woche. Daher werde es eine Sonderregel geben. Wie diese aussieht, ist derzeit noch offen. Habeck will, dass in Deutschland von 2024 an jährlich mindestens 500 000 Pumpen in Betrieb gehen. Derzeit warten Interessenten allerdings zwischen einem halben und bis zu einem ganzen Jahr auf den Einbau, heißt es beim Bundesverband Wärmepumpe. Es fehle an Fachkräften und an den Geräten selbst.

Der Strommarkt macht in diesen Krisenmonaten aber nicht nur Besitzern von Wärmepumpen Sorgen. Auch für alle anderen wird Strom ab 1. Januar 2023 noch einmal deutlich teurer. Im Vergleich zum 1. Januar 2022, steigt der Preis für konventionellen Strom um 91,2 Prozent (bei einem jährlichen Verbrauch von 2500 kWh). Noch größer ist allerdings die Steigerung bei Ökostrom, der sich um 93,3 Prozent verteuert. Beide kosten jetzt rund 58 Cent.

"Wie kann es sein, dass die Preise für Haushalte sich mehr als verdoppeln, wenn die Energiegewinnung fast vollständig aus erneuerbarer Energie in eigenen Anlagen erfolgt?", fragt Marcus Steudner. Er bezieht Ökostrom der SWM und will wissen, warum sich die Ausbauoffensive bei erneuerbaren Energien "an der Stelle überhaupt nicht auszahlt"? Werben die Stadtwerke doch damit, dass sie mittlerweile 90 Prozent des Strombedarfs von Haushalten, Industrie und U-Bahn aus eigenen Anlagen für erneuerbare Energien gewinnen.

Doch mit dieser Zahl gehen die Schwierigkeiten schon los: Sie bezieht sich auf die Stromerzeugung. Davon unabhängig ist der Strombezug: Der Strom, der in München aus den Steckdosen kommt, ist ein Mix aus etwa zur Hälfte regenerativen Energiequellen und zur Hälfte fossilen und nuklearen Quellen. 50 Prozent statt 90 - das zeigt schon, dass die Unabhängigkeit von konventioneller Energie nicht so groß ist wie gedacht.

Die Tatsache, dass Stromerzeugung und -beschaffung zwei voneinander getrennte Geschäfte sind, ist auch der Grund für die hohen Ökostrompreise: Der von den SWM produzierte Strom wird am Großhandelsmarkt verkauft. Dort wiederum beschafft sich der SWM-Vertrieb je nach Bedarf Strom, bevor er ihn an die Kundinnen und Kunden weiterverkauft. Das Problem dabei: An der Strombörse wird nicht zwischen konventionell produziertem Strom aus Gas, Kohle, Kernenergie und grünem Strom aus Wind und Sonne unterschieden. Strom hat zu einem bestimmten Zeitpunkt des Handels also immer den gleichen Preis. Steigende Kosten bei der konventionellen Stromerzeugung und damit steigende Großhandelspreise wirken sich deshalb im gleichen Maße auf die Preise für Ökostrom aus.

Für die Kundschaft dürfte dies eine unbefriedigende Antwort sein, würde sie doch gerne vom günstig erzeugten Ökostrom profitieren. Auch die Frage, was denn mit den Gewinnen passiert, die beim teuren Verkauf von vergleichsweise preiswert hergestelltem Ökostrom entstehen, wird ausweichend mit dem Verweis auf Wettbewerb und Wirtschaftlichkeit beantwortet. "Die Gewinne, die wir erzielen, kommen allen Münchnerinnen und Münchner zugute", sagt eine Sprecherin. Die SWM sind in öffentlicher Hand, sie müssen Gewinne an die Landeshauptstadt abführen. Außerdem investiere das Unternehmen in "Zukunftsprojekte" wie umweltschonende Fernwärme, Glasfasernetze oder Mobilität. Auch der von den SWM aufgesetzte Wärme-Fonds mit 20 Millionen Euro werde "aus den aufgrund der gestiegenen Preise erwarteten höheren Gewinnen" der Windparks finanziert.