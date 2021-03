Florian Post will erneut als Kandidat für den Bundestag antreten - trotz Querelen in der Münchner SPD.

Von Heiner Effern

Der Bundestagsabgeordnete Florian Post wird trotz seines Debakels bei der Aufstellung der SPD-Liste im Herbst als Kandidat im Münchner Norden antreten. Das gab er am Donnerstagvormittag in einer Mitteilung bekannt. Er werde einen reinen Persönlichkeitswahlkampf führen und sich nicht um Zweitstimmen für die SPD kümmern, kündigte der 39 Jahre alte Post an. Er war von der Münchner SPD als Spitzenmann für Oberbayern vorgesehen und sollte damit einen prominenten Platz auf der Bayernliste erhalten. Damit wäre er über die Zweitstimmen sicher in den Bundestag eingezogen.

Sein Münchner Parteikollege und Kandidat im Münchner Süden, Sebastian Roloff, trat jedoch auf dem Parteitag am Samstag überraschend gegen ihn an und hatte ohne Wissen des Münchner Vorstands eine Mehrheit für sich organisiert. Der Münchner Parteivize Roland Fischer trat aus Ärger darüber von all seinen Ämtern zurück. Post fühlte sich zu Unrecht angegriffen und trat für keinen weiteren Listenplatz mehr an. Die Tage danach wog er ab, ob er komplett hinwerfen oder versuchen sollte, im Norden das Direktmandat zu erringen. Sein Wahlbezirk gilt als fast der einzige in Bayern, in dem eine SPD-Bewerber eine Chance auf den Sieg haben könnte.

"Jetzt erst recht! Ich werde um jede Erststimme kämpfen!" Mit dieser Überschrift erklärte er nun schriftlich, dass er nicht aufgeben will. Mit ihm in den Bundestagswahlkampf wird Münchens Altoberbürgermeister Christian Ude ziehen, sein Förderer und Wahlkampfmanager. Auch er versandte eine Mitteilung, aus der Posts Strategie für die kommenden Monate schon herauszulesen ist. Die Münchner sollen Post nicht wählen, weil er bei der SPD ist, sondern weil er mit dieser SPD und ihren Funktionären im Moment nichts mehr zu tun haben will.

Post habe bei der letzten Bundestagswahl das beste Erststimmen-Ergebnis der SPD in Oberbayern geholt, schreibt Ude. "Trotzdem hat eine oberbayerische Funktionärskonferenz ihn jetzt ohne Ansage in geheimer Wahl abgesetzt. Natürlich hat sie das Recht dazu, wie sie auch das Recht hat, ihren Absturz in der Wählergunst fortzusetzen."

Es gehe im Streit der Oberbayern-SPD keineswegs um Stilfragen, das zeige die Tatsache, dass auch die Bundestagskandidatin Bela Bach aus dem Landkreis München bei der oberbayerischen Listenreihung erfolgreich angegriffen worden sei. Wie Post sei sie eine, die Kritik an der bayerischen SPD geübt habe. "Solche Majestätsbeleidigung konnte die Kohnen-Grötsch-SPD offensichtlich nicht hinnehmen", greift Ude namentlich die bayerische SPD-Chefin Natascha Kohnen und Generalsekretär Uli Grötsch an, der als bayerischer Spitzenkandidat in die Bundestagswahl gehen soll und sich um die Nachfolge Kohnens an der Spitze der bayerischen SPD bewirbt.

Post selbst will die Zweitstimmen für die SPD explizit aus seinem Wahlkampf ausblenden. "Selbstverständlich wird dies ein Wahlkampf ausschließlich um Erststimmen sein. Nach dem Willen der SPD-Funktionärskonferenz werden die Zweitstimmen für die parlamentarische Vertretung des Münchner Nordens ohnehin keine Rolle spielen", schreibt er in seiner Mitteilung. Den Ausschlag für seine Entscheidung, sich nicht komplett zurückzuziehen, hätten auch die vielen positiven Rückmeldungen an ihn gegeben. "Ich werde meine Arbeit fortsetzen und mich nicht in die Resignation treiben lassen."