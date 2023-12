Ein Zwei-Personen-Haushalt, der 2500 Kilowattstunden Strom im Jahr verbraucht, zahlt in der Grundversorgung seit November 88,97 Euro im Monat statt zuvor 118,82 Euro. Für die Gasversorgung sind bei einem Verbrauch von 1500 Kilowattstunden im Jahr seit Oktober monatlich 151,98 Euro statt bisher 274,23 Euro fällig. Wer weniger zahlen möchte, kann über einen Anbieterwechsel nachdenken. Dadurch lassen sich bei Strom und Gas im kommenden Jahr hunderte Euro einsparen, wie ein Blick auf Preisvergleichsportale wie Verivox zeigt.

Der Strompreis der Stadtwerke dürfte außerdem bald wieder steigen: Die Bundesregierung hat für 2024 überraschend den geplanten Zuschuss in Höhe von 5,5 Milliarden Euro für das überregionale Transportnetz gestrichen, in dem der Strom bundesweit verteilt wird. Deshalb müssen die Netzentgelte für das kommende Jahr neu berechnet werden. Nach Angaben des Verbands kommunaler Unternehmen dürften die Netzentgelte künftig im Durchschnitt bei 6,43 Cent je Kilowattstunde liegen. In diesem Jahr mussten dank des Zuschusses aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds lediglich 3,12 Cent je Kilowattstunde bezahlt werden.

Für die Stadtwerke und ihre Kundschaft ist dies ärgerlich. Die SWM müssen nun ihre Strompreise neu berechnen. Wie hoch die Preissteigerung ausfällt, ist derzeit nicht bekannt. "Klar ist jedoch bereits: Der Strompreis wird durch diese Entwicklung für Stromkundinnen und -kunden steigen", sagt eine Sprecherin der SWM.

Teurer dürfte auch die Wärme werden. Zum Jahresbeginn wird die CO₂-Abgabe für Gas erhöht - wie sich dies in den Rechnungen der Kunden niederschlagen wird, können die SWM derzeit nicht sagen. Zudem fällt am 1. März die Mehrwertsteuerermäßigung für Gas und Fernwärme weg. Beides wird dann statt mit sieben wieder mit 19 Prozent besteuert. Die SWM werden diese Erhöhungen an die Verbraucher weitergeben.

Böse Überraschung für Fernwärme-Kunden

Zu einer unangenehmen Überraschung dürfte in jedem Fall der Fernwärmepreis werden. Wenn die entsprechende Preisbremse zum Jahresende ausläuft, wird Fernwärme für SWM-Kunden deutlich teurer. Das Unternehmen hatte den Preis im zurückliegenden Jahr zwar zweimal in Folge gesenkt; sinkende Energiepreise auf den Großhandelsmärkten hatten dies möglich gemacht.

Der Arbeitspreis liegt mit 147,77 Euro je Megawattstunde aber weit über der staatlichen Fernwärme-Preisbremse, die den Arbeitspreis auf 95 Euro je Megawattstunde deckelt, allerdings nur für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs und für Kunden mit einem Jahresverbrauch bis 1500 Megawattstunden. Ab 1. Januar kostet die Fernwärme der SWM dann 139,54 je Megawattstunde. Das bedeutet verglichen mit dem gedeckelten Preis eine Steigerung der Kosten um mehr als 45 Prozent.

Die hohen Preise der Münchner Fernwärme gaben schon in der Vergangenheit Anlass zu Kritik. Im Zuge der Energiepreiskrise hatten die SWM den Wärmepreis zwischen dem zweiten Quartal 2021 und dem zweiten Quartal 2022 mehr als verdoppelt. Der Wärmepreis ergibt sich aus Grund- und Arbeitspreis; letzterer war in diesem Zeitraum sogar um 162 Prozent auf 129,17 Euro gestiegen, was in der Stadtpolitik eine Diskussion über die Bezahlbarkeit und die Berechnungsgrundlage der Fernwärme ausgelöst hatte. Der Arbeitspreis hängt von der Entwicklung der Preise für leichtes Heizöl sowie vom Steinkohle- und Gasindex ab; er wird alle drei Monate angepasst.

Auch für Trinkwasser müssen die Münchner ab Januar mehr zahlen, nachdem der Preis zuletzt drei Jahre konstant geblieben war. Für einen Durchschnittshaushalt erhöhen sich die Kosten moderat um 7,36 Euro pro Jahr oder rund 61 Cent im Monat. Grund dafür sind höhere Ausgaben für Löhne, Wasserschutz und Instandhaltung.