Detailansicht öffnen (Foto: Wolfgang Maria Weber/Imago)

Am Donnerstag bereits traf der Bürgermeister der kriegsgebeutelten Münchner Partnerstadt Kiew ein: Vitali Klitschko, leger in Jeans und Kapuzenpulli, gab vor dem Hotel Autogramme.

Detailansicht öffnen (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Am Freitagmorgen spazierte John Kerry, Sonderbeauftragter des US-Präsidenten für Klimafragen, durch die Fußgängerzone zum Tagungshotel.

Detailansicht öffnen (Foto: Wolfgang Maria Weber/Imago)

Mehr als 5000 Sicherheitskräfte bewachen das Treffen, das am Freitagnachmittag offiziell beginnt und bis Sonntag dauert. UN-Generalsekretär António Guterres soll die Konferenz eröffnen.

Detailansicht öffnen (Foto: Stephan Rumpf)

Rund um das Hotel Bayerischer Hof ist eine Sperrzone errichtet, die im Vergleich zu den Vorjahren erweitert wurde. Bislang sind der Stadt rund 20 Kundgebungen und Protestveranstaltungen angekündigt worden. Am meisten Betrieb dürfte am Samstag herrschen, weil gleich zwei Demonstrationszüge anstehen - um 12.30 Uhr will ein Aktionsbündnis das Hotel umrunden und um 14 Uhr zieht die Querdenkern nahestehende Organisation "München steht auf" durchs Bahnhofsviertel. Die SZ-Grafik zeigt Sperrzone und Marschrouten der Protestierenden.

Detailansicht öffnen (Foto: Stephan Rumpf)

Sprengstoffhunde kontrollieren auch die Autos der Delegationen. Die Polizei spricht angesichts der geopolitischen Situation von "einer erhöhten abstrakten Gefahr", es lägen aber keine konkreten Hinweise auf Bedrohungen vor.

Detailansicht öffnen (Foto: Peter Kneffel/dpa)

So viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer wie nie zuvor werden in diesem Jahr erwartet: Mehr als 50 Staats- und Regierungschefs, rund 60 Außenminister und mehr als 25 Verteidigungsminister sowie zahlreiche weitere politische und militärische Repräsentanten haben sich angekündigt. Am Donnerstag landete US-Vizepräsidentin Kamala Harris in einer Regierungsmaschine auf dem Münchner Flughafen.

Detailansicht öffnen (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) empfing sie mit einem übergroßen Lebkuchenherz mit der Aufschrift "Welcome to Bavaria".