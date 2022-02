Der Tag, an dem alles begann: Am 18. Oktober demonstrierten die Geflüchteten aus Sierra Leone erstmals.

Von Niccolò Schmitter

Der Tag, an dem ihre Welt zusammenbrach, war ein Montag. Montag, der 18. Oktober 2021. Die Bundesregierung hatte eine Delegation aus Sierra Leone eingeladen, in München sollte sie nun Anhörungen vornehmen. Ihr Ziel: Identitätsfeststellungen. Alle Geflüchteten in Bayern, die das westafrikanische Land als Herkunftsort angegeben hatten, wurden dafür zur Münchner Dienststelle des Bayerischen Landesamtes für Asyl und Rückführung in die Hofmannstraße zitiert.