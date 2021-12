Seit dem Einzug der Fußgängerzone gibt es in der Sendlinger Straße eine hohe Fluktuation: Die Mieten sind gestiegen, die Umsätze konnten nicht mithalten, viele Geschäfte mussten aufgeben, neue kamen hinzu.

Mieten steigen, inhabergeführte Geschäfte verschwinden, Ketten kommen: Nirgends lässt sich der Wandel in der Innenstadt besser beobachten als in der Sendlinger Straße. Was bedeutet das für die Stadt?