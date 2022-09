Am Dienstag machen sich 12 127 Mädchen und Buben in München erstmals auf den Weg zur Schule.

Für 113 020 Schulpflichtige öffnen sich diesen Dienstag die Türen der Klassenzimmer - ohne Maskenpflicht und Corona-Tests. Während die Schülerzahlen deutlich steigen, fehlt es massenhaft an Lehrkräften. Was Eltern und Schüler wissen müssen.

Von Kathrin Aldenhoff

Es geht los, die Ferien sind vorbei, und für 12 127 Erstklässler beginnt an diesem Dienstag in München die Schulzeit. Sie werden 528 erste Klassen besuchen - das sind 22 mehr als im vergangenen Schuljahr. Und auch wenn heute niemand mehr vom Ernst des Lebens sprechen will, der mit der ersten Klasse beginnt, so ändert sich mit dem ersten Schultag doch einiges im Leben der Kinder und ihrer Eltern. Was das neue Schuljahr bringen wird? Ungewiss.