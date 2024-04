Bis die zweite S-Bahn-Stammstrecke fertig wird, dauert es noch ein Weilchen, also etwa noch ein gutes Jahrzehnt. Immerhin rührt sich nun im Untergrund schon etwas. Am Mittwoch hat die Deutsche Bahn (DB) begonnen, den ersten Tunnel zu graben. Es handelt sich um den Rettungsschacht 3 im Arnulfpark unweit der Hackerbrücke. Das Rettungsbauwerk liegt in 34 Metern Tiefe und wird 55 Meter lang.