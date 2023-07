Verkehr in München

Nach dem Sturm kehrt bei der Deutschen Bahn keine Ruhe ein: Seit dem starken Unwetter in der Nacht zum Mittwoch kämpft das Unternehmen an vielen Orten in Bayern mit den Folgen - Verspätungen, Zugausfälle, versperrte Gleise.

In München müssen sich Passagiere deshalb auch an diesem Donnerstag wieder auf spürbare Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr einstellen. Die Deutsche Bahn hat gegen 3 Uhr nachts ein Update geliefert, demnach sieht die Lage so aus:

S 1 Freising/Flughafen verkehrt auf dem Regelweg

S 2 verkehrt zwischen Markt Schwaben - Petershausen/Altomünster

S 3 verkehrt zwischen Lochhausen - Holzkirchen

S 4 fällt auf dem gesamten Laufweg aus. Es besteht ein Schienenersatzverkehr mit Bus und Taxis zwischen München Pasing und Geltendorf

S 6 verkehrt zwischen Starnberg - Ebersberg

S 7 verkehrt zwischen Höllriegelskreuth - Kreuzstraße

S 8 verkehrt zwischen Seefeld-Hechendorf - München Flughafen

Die S-Bahnen der Linie S 20 entfallen

Die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linie S 3 entfallen

Die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linie S 8 fahren planmäßig

Im gesamten Netz kann es weiterhin zu Folgeverspätungen kommen, teilt die Bahn weiter mit. Auch Zugausfälle und vorzeitige Zugwenden sind möglich. Auf einigen Abschnitten der S-Bahn fahren derzeit keine Züge:

S 2 Erding: Markt Schwaben - Erding

S 3 Mammendorf: Lochhausen - Mammendorf

S 6 Tutzing: Starnberg - Tutzing

S 7 Wolfratshausen: Höllriegelskreuth - Wolfratshausen

S 8 Herrsching: Seefeld-Hechendorf - Herrsching

Die aktuelle Betriebslage der S-Bahn ist auf dieser Internetseite zu sehen: https://www.s-bahn-muenchen.de/fahren/betriebslage

Auch im weiteren Umkreis um München gibt es noch Einschränkungen im Zugverkehr. Einer Mitteilung der Deutschen Bahn zufolge können die folgenden Strecken noch nicht wieder mit der Regionalbahn befahren werden:

Gauting - Tutzing

Weilheim(Oberbayern) - Murnau

Murnau - Oberammergau

Ersatzverkehr gibt es planmäßig zwischen Tutzing und Weilheim sowie zwischen Tutzing und Kochel.

Wie lange die Aufräumarbeiten noch dauern und wann S- und Regionalbahnen wieder normal fahren können, dazu kann die Bahn "leider noch keine genaueren Prognosen" machen.