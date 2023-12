Nach dem Schneechaos vom Wochenende müssen sich Reisende im Münchner Nahverkehr auch am Montag noch auf Einschränkungen einstellen. U-Bahnen fahren nach Angaben der MVG im Regelbetrieb. Die Trambahnen sind am Morgen noch stillgelegt, wie die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) berichtet . Busse sind im Einsatz, die MVG warnt jedoch, dass es wegen Schnee und Eis zu Unregelmäßigkeiten kommen kann.

Auch die S-Bahn verkehrt nach Angaben der Deutschen Bahn nur sehr eingeschränkt.

S 3 Mammendorf: Die Linie S 3 verkehrt aktuell nur zwischen München Ost und München Westkreuz im 20-Minuten-Takt. Grund hierfür ist eine Reparatur an der Weiche im Bereich Lochhausen.

S 2 Petershausen/Altomünster: Zwischen Dachau und Laim ist ein Schienenersatzverkehr mit Großraumtaxis und einem Bus für Sie eingerichtet. Bitte nutzen Sie nur die Fahrzeuge mit speziell gekennzeichneter SEV Beschilderung.

S 8 Herrsching - München Flughafen: Die Linie S8 verkehrt zwischen München Westkreuz und München Flughafen im 20-Minuten-Takt.

Die aktuellsten Informationen finden Fahrgäste hier: www.s-bahn-muenchen.de/aktuell #sbahnmünchen

Zudem ist der Bahnverkehr im Süden voraussichtlich bis Wochenmitte stark beeinträchtigt. Der Münchner Hauptbahnhof ist weiterhin nur stark eingeschränkt im Betrieb. Die Deutsche Bahn erwartete am Montagmorgen eine hohe Auslastung der Züge und rät dazu, Reisen von und nach München zu verschieben. Weitere Informationen finden Reisende auf der Homepage der Bahn.

Für geplante Reisen am Montag ist wie auch schon am Wochenende die Zugbindung aufgehoben worden. Die Tickets sind damit laut DB auch an anderen Tagen gültig. Zusätzlich spiele es keine Rolle, welche Strecke Reisende nehmen - nur der Zielort muss derselbe sein.

Der Flughafen München hat den Betrieb wieder aufgenommen - allerdings gibt es weiterhin starke Einschränkungen im Luftverkehr, wie es auf der Webseite des Airports heißt. Durch die Annullierungen der Airlines ist der Flugplan stark reduziert. Reisende sollten sich bei den Fluggesellschaften über den Status ihres Fluges informieren.