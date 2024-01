Die S1 und die S8 zum Münchner Flughafen sind bis zum 22. Januar in wechselnden Abschnitten unterbrochen. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, müssen sich Fahrgäste auf Verzögerungen und Fahrplanänderungen einstellen. In den drei Wochen werden die Oberleitungen auf der Strecke erneuert. Laut Bahn soll es jeweils Ersatzverkehre und in den Hauptverkehrszeiten Expressbusse geben. Dennoch verlängert sich die Fahrzeit.