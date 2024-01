Der Bauernverband plant im Rahmen einer bundesweiten Protestwoche gegen geplante Subventionskürzungen der Bundesregierung mehrere Traktor-Kundgebungen in Bayern. Zum Auftakt am kommenden Montag ist eine Aktion in München geplant, wie der Bayerische Bauernverband auf seiner Webseite mitteilt. Details seien noch offen. Am 10. Januar solle in Augsburg protestiert werden, am 12. dann in Nürnberg - an jenem Freitag kommender Woche ruft auch der Landesverband Bayerischer Transport- und Logistikunternehmen aus Protest gegen die Politik der Bundesregierung zu einer Kundgebung in München auf.