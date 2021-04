Ein 57-Jähriger hat am Montag im Impfzentraum in der Messe Riem versucht, drei vorbereitete Spritzen mit Impfstoff gegen das Coronavirus zu stehlen. Der Mann aus dem Landkreis Dachau habe eine 75 Jahre alte Frau zu ihrem Impftermin begleitet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Während sie ihre Impfung erhielt, nahm er die drei Spritzen an sich, die bereits mit Impfstoff der Firma Biontech aufgezogen waren und auf einem Tablett lagen.

Einem Mitarbeiter des Impfzentrums fiel der Diebstahl auf und er rief den Sicherheitsdienst. Dessen Mitarbeiter verfolgten den Tatverdächtigen; sie konnten ihn nach einigen Hundert Metern stellen und festhalten, bis die Polizei eintraf. Die Beamten nahmen die Personalien auf und zeigten den Mann wegen Diebstahls an.

Den reinen Materialwert von Impfstoff und Injektionsspritzen beziffert die Polizei mit etwa einhundert Euro. Größer ist der Verlust für die Allgemeinheit: Die drei entwendeten Spritzen hatte der Mann bereits auf seinem Fluchtweg fallen lassen. Die Impfdosen konnten nicht mehr verwendet werden und mussten ordnungsgemäß entsorgt werden.