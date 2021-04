Das Bayerische Gesundheitsministerium hatte entschieden: Vom 19. April an wird in Impfzentren nicht mehr mit Astra Zeneca erstgeimpft. Doch in München sind deshalb 6000 Dosen des Vakzins übrig. Außerhalb der Impfzentren gilt aber weiterhin: Asta Zeneca darf an alle verabreicht werden, die älter als 60 Jahre sind.

Daher wird nun die Sonderaktion "Impfen 60+" organisiert, vom Samstag, 24. April, bis Samstag, 1. Mai: Im Isar Klinikum werden die Astra-Zeneca-Dosen an 6000 Impfwillige verteilt.

Impfwillige müssen sich für die Aktion doppelt registrieren

Diese müssen sich dafür zweimal registrieren: im bayerischen Registrierungsportal BayIMCO (impfzentren.bayern) und von Freitag an in einem Buchungsportal speziell für die Aktion (wir-impfen-muenchen.de, die Anmeldung ist erst ab dem 23. April freigeschaltet).

Nach einer erfolgreichen Registrierung erhalten die Münchner einen Anamnese- und einen Aufklärungsbogen per Mail, die sie unbedingt bereits ausgefüllt zur Impfung mitbringen müssen. Personen ohne Termin und ohne die ausgefüllten Unterlagen werden nicht zur Impfung zugelassen.