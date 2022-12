Einkaufen in München

Der Eingang zum ersten vollautomatischen Rewe "Pick & Go" in München.

Der neue "Pick & Go"-Supermarkt von Rewe hat keine Kasse. Der Kunde darf den Einkauf einfach so mitnehmen, das Geschäft wickelt die Bezahlung digital ab. Ob man die Technik austricksen kann? Ein Selbstversuch.

Von Philipp Crone

Muss doch zu schaffen sein, diesen Laden zu überlisten. Auf 300 Quadratmetern ist der neue "Pick & Go"-Rewe an der Karlstraße 36 zum einen voll mit Lebensmitteln, zum anderen so voll mit Technik, dass jede Saturn-Filiale neidisch würde. 400 Kameras hängen an der Decke. Rewe nennt das seinen ersten autonomen Markt. Seit diesem Donnerstag kann man dort zu den üblichen Öffnungszeiten einkaufen, ohne zu bezahlen.