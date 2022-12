Von Sabine Buchwald

Mit Schneematsch im Profil der Schuhe betritt man den Teppich eher scheu, doch kann sofort fühlen, warum er hier liegt: Er ist ein Kontrast zum gepflasterten Gehweg vor der Tür. Weich fängt sein Flor die Schritte auf. Nur die Augen stolpern über dessen Couleur: "Lavendelfarben", sagt Gina Penzkofer und wedelt mit den Händen. Ganz ungeniert reinkommen und hinsetzen, soll das heißen. Sie deutet auf zwei Fünfzigerjahre-Sessel am Fenster, bietet Kaffee, Tee und ein Stück Nusskuchen vom Andreas an. Das ist ein Kollege aus den Kammerspielen, der ihn frisch gebacken hat. "Zeit nehmen, entspannen und klarkommen", das sei das Konzept des Habibi-Kiosks, sagt Penzkofer. Man versteht diese Erklärung kaum, weil die Worte in Penzkofers Freundlichkeit fast untergehen. Deshalb versäumt man nachzufragen, was sie wohl mit "klarkommen" meint. Mit diesem Ort hier? Mit dem Leben an sich? Etwas später wird Penzkofer sagen: "Ich bin es leid, in ein pessimistisches Loch zu fallen." Wahrscheinlich ist dieser Satz eine gute Erklärung für das, was sie hier auf die Beine stellt. Was sie für andere macht, die "klarkommen" sollen.

Ein solcher Ort und eine solche Frau tun gut an dieser Stelle der Stadt. Penzkofer hält ein kleines türkisches Teeglas unter den Samowar auf der Theke und stellt es gefüllt auf das Tischchen vor den Sesseln, während sie spricht und lacht. Der Teppich sei gerade erst ausgelegt worden, erzählt sie und schweift dann aus: Sie habe nach etwas gesucht, was hier möglichst absurd ist, was man nicht erwartet. Früher wurden hier die Theaterkarten verkauft. Nun sind die 56 Quadratmeter in Lavendelplüsch ausgelegt. Penzkofer mag das Ergebnis. "Mir ist schon bewusst, dass ich mit meinen paar Quadratmetern nicht die ganze Stadt verändern kann", sagt sie. Aber Dinge anstoßen, das wolle sie mit dem, was hier passiert. Und: "laut sein".

Einen farblich lauten Teppich hat der Habibi-Kiosk schon. Er gehört zu den Kammerspielen, dennoch führt ihn Penzkofer weitgehend eigenständig. Seit September ist sie die Leiterin und Kuratorin. Schon der Name verweist auf das Ungewöhnliche. Habibi ist ein arabisches Kosewort, bedeutet so viel wie Liebling oder Schatz. Auch ein Kiosk kann als Treffpunkt oder Einkaufsmöglichkeit ein Schatz sein. So etwas gibt es in der Maximilianstraße sonst nicht. Überhaupt, findet Penzkofer, hat München definitiv zu wenige davon. Nun bespielt sie ihren eigenen, wenn auch eigenartigen. Sie bestückt ihn mit Süßigkeiten und Getränken, die sie bewusst nur in kleinen Läden aussucht. Als Kuratorin ist sie auch für eine Handvoll Mitarbeiter, das Programm und Künstlerverträge zuständig. Der Habibi-Kiosk ist ein Veranstaltungsort mit Lesungen, Konzerten, Gesprächsrunden. "Im Idealfall nicht nur das", präzisiert Penzkofer. "Sondern eine künstlerische Intervention." Penzkofer freut es, wenn Leute einfach vorbeikommen, sich umschauen und sich sicher fühlen. Wie die zwei arabisch sprechenden Frauen etwa, von denen Penzkofer erzählt, die neugierig hereinkamen und begeistert vor der Leuchtschrift "Habibi-Kiosk" Selfies machten.

Detailansicht öffnen Der Habibi-Kiosk in den Kammerspielen: 56 Quadratmeter, auf denen früher der Kartenverkauf stattfand. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Beim Umbau und der Einrichtung des Raums haben Penzkofer und ihr Team versucht, möglichst recycelte Materialien zu verwenden und in Secondhandläden einzukaufen. Es gibt eine kleine Bühne im Inneren, die aus übriggebliebenen durchsichtigen Makrolon-Platten aus dem Stück "Melancholia" gebaut wurde. Die Körbe mit den Snacks hängen an Eisenstangen aus der Produktion "Nora". Die Pflanzen kommen von Penzkofers Bruder, der in einer Gärtnerei arbeitet. Alles hat Stil, ohne durchgestylt zu sein. Shabby-chic-Stil. Nichts ist so wie die Geschäfte ringsum in der Maximilianstraße.

Es macht Spaß, von hier aus dem Fenster zu schauen. Gegenüber parkt in zweiter Reihe ein schwarzes Auto mit einer Kühlerfigur. Passanten mit Papiertaschen von Chanel, Celine, Dior laufen vorbei. Die Pelzmanteldichte ist hoch an kalten Tagen. "Wir möchten ein Störfaktor sein", sagt Penzkofer mehrmals während des Gesprächs. Vor der Tür steht eine "Gredbeng", eine in der Theaterwerkstatt gebaute Holzbank. Über ihr hängt ein Zettel mit folgender Notiz: "(...) Für mehrere Personen zum kommunikativen Austausch, Nachdenken oder Schweigen. Üblicherweise nach Süden gerichtet."

Gredbeng, das ist Niederbairisch. Penzkofer wurde 1992 in Straubing geboren und ist in Viechtach aufgewachsen. Hier trafen sich ihre Großmutter, eine junge Wirtstochter, und ihr sehr viel älterer Großvater, der als Gastarbeiter aus Turin nach Bayern kam. Die beiden habe eine große Liebe verbunden, sagt Penzkofer. Sie kann mühelos zwischen Niederbairisch und Hochdeutsch wechseln und auch Italienisch hat sie gelernt. Zur Erinnerung an Opa Gino bekam sie ihren Vornamen. Italien ist ein Stück von ihr. Gerade hat sie ihren 30. Geburtstag in Venedig gefeiert (mit Unmengen von Pistazien-Croissants). Der Großvater eröffnete die erste Eisdiele in Viechtach, ihre Mutter später einen Modeladen, den Penzkofer ein paar Jahre lang führte. Doch der Wunsch nach Theater war immer da und wurde schließlich stärker.

Detailansicht öffnen Willkommen: Für ihre Besucher kauft Gina Penzkofer Süßes und serviert Tee dazu. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Als Kind stand sie im Bauerntheater auf der Bühne. Nach der Schule studierte sie an der LMU Theaterwissenschaften mit Schwerpunkt Tanzgeschichte und Stadtforschung. Eigentlich wäre sie lieber nach Österreich oder Italien gegangen, aber ist in München hängengeblieben. Nirgends sonst boten sich Penzkofer so viele Möglichkeiten, um sich auszuprobieren. Sie hospitierte am Residenztheater, arbeitete beim Bayerischen Rundfunk als Regieassistentin und beim Tanzfestival Dance als Produktionsleiterin. Mehrmals war sie auch als Performerin bei Theaterfestivals zu sehen. 2019/20 leitete Penzkofer das Vorbereitungsbüro der jetzigen Kammerspiel-Intendantin Barbara Mundel und war ihre Assistentin. In den anderthalb Jahren habe sie "krass viel gelernt", sagt Penzkofer. Doch eines Tages fragte sie Mundel: "Frau Penzkofer, was wollen Sie denn eigentlich wirklich machen?" Diese Frage hatte ihr noch niemand gestellt, erzählt Penzkofer. Danach war sie nicht mehr Assistentin, sondern zwei Spielzeiten künstlerische Produktionsleiterin und organisierte zusammen mit Verena Regensburger die Stadtraumperformance "What is the City but the People".

Und nun ist sie der Kopf des Habibi-Kiosks. Er soll Publikum binden, auf unkonventionelle Weise ein gemischtes Publikum anziehen. Dafür hat Penzkofer ein festes Budget, denn die Veranstaltungen sind kostenlos. In diesen Tagen hat das Kollektiv "Consent Calling" einen temporären Sexshop aufgebaut hat. Das Sex-Spielzeug soll vor allem Frauen ansprechen. Noch wichtiger aber ist den Veranstalterinnen, ins Gespräch über Körperlichkeit zu kommen.

Detailansicht öffnen Derzeit wird der Kiosk vom feministischen Sexshopkollektiv "Consent Calling" bespielt. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Es könne nicht nur darum gehen, wie viele Karten ein Haus verkauft, sagt Penzkofer. Wichtig seien viel mehr gellschaftliche Fragen. Es ist ihr ein Bedürfnis, Antworten zu geben. Sie denkt intensiv darüber nach, ob Theater, so wie wir es kennen, noch zeitgemäß ist. Sie selbst fürchtet sich nicht vor Veränderungen. "Ich habe gelernt, dass nichts für immer ist", sagt Penzkofer. Sie hat viel ausprobiert. Ihr Vertrag läuft bis September 2024. Bis dahin möchte sie noch lauter werden.

Der Sexshop von Consent Calling läuft noch bis 21. Dezember, montags bis freitags 14 bis 19 Uhr und am Samstag von 12 bis 19 Uhr; Abendprogramm ab 19.30 Uhr.