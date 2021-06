König Ludwig II. hasste München, also ließ er vor 150 Jahren auf dem Dach der Residenz seinen persönlichen Garten Eden erschaffen, mit Dschungel, Grotte und einem See mit Gondel. Was wurde aus dem Werk damals modernster Technik?

Von Wolfgang Görl

Josephine Schefzky war in den 1870er-Jahren eine umjubelte Sängerin, am Münchner Hoftheater, wo sie 1868 debütiert hatte, feierte sie ebenso Triumphe wie auf anderen deutschen Bühnen. Angesichts dieser Erfolge blieb es nicht aus, dass König Ludwig II. die Diva hören wollte, und zwar - das war er so gewohnt - exklusiv, also ohne die Gegenwart anderer, womöglich unverständiger Zuhörer.