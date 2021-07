Seit dem EM-Spiel gegen Ungarn wehen in Bayerns Landeshauptstadt viele bunte Fahnen. Aber ist die Stadt so offen, wie sie sich gerne präsentiert?

Von Lisa Sonnabend

Es ist der Tag nach dem viel beachteten EM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn, als eine Münchnerin auf ihr Fahrrad steigt und Richtung Zentrum losfährt. Wenige Stunden zuvor rollte der Ball etwas holprig über das Spielfeld, aber dabei geriet etwas viel Größeres ins Rollen. Die ganze Welt schaute auf eine bunte Stadt, in der die Bewohnerinnen und Bewohner Regenbogenfahnen hissten und schwenkten als Protest gegen ein neues Gesetz in Ungarn, das Homosexuellen den Zugang zu Informationen erschwert. Die Frau radelt also am Tag danach durch München, auf ihrem Gepäckträger hat sie eine Regenbogenfahne befestigt, auch sie will ein kleines Zeichen setzen. Doch nicht alle Reaktionen fallen positiv aus: Eine Gruppe beschimpft und beleidigt sie.