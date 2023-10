Grün-rote Koalition in München:Rathaus-WG sucht neue Mitbewohner

Im Münchner Rathaus wird ein attraktives Zimmer in Bestlage frei, mit Blick auf den Marienplatz. Das könnte die Koalition recht einfach besetzen: Die Grünen schlagen wie im Vertrag festgeschrieben einen Kandidaten für das Amt des Zweiten Bürgermeisters vor, die Sozialdemokraten lassen ihn wie ebenfalls vereinbart schnellstmöglich einziehen. Am besten mit ein paar warmen Worten garniert. Doch Sozialdemokraten und Grüne halten es bei dieser Personalie wie so oft in den dreieinhalb Jahren des Bündnisses. Nichts geht einfach, nichts geht ohne Missverständnisse, und auf warme Worte wartet man oft lange, wenn nicht vergeblich.

Detailansicht öffnen Katrin Habenschaden, Grüne. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Ausgelöst hat die Irritationen die bisherige Zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden. Sie gab letzte Woche völlig überraschend bekannt, aus der Rathaus-WG auszuziehen. Die große Hoffnungsträgerin der Grünen konnte und mochte den öffentlichen Druck des Polit-Lebens nicht mehr aushalten, so hat sie es selbst erklärt, und wird künftig für die Deutsche Bahn arbeiten. Dieser abrupte Abschied und die fast gleichzeitige Ernennung von SPD-Fraktionschef Christian Müller zu einem der Geschäftsführer der Münchner Wohnungsbaugesellschaften führt zu einem Umbruch in der Koalition, wie ihn kurz nach Halbzeit der Amtsperiode niemand erwarten konnte. Das Amt des Zweiten Bürgermeisters und in der Folge jeweils ein Chefposten in den Regierungsfraktionen müssen neu besetzt werden.

Detailansicht öffnen Dominik Krause, Grüne. (Foto: Robert Haas)

Die Grünen wollten ihre Rochaden am liebsten gleich in der Vollversammlung Ende Oktober beginnen. Habenschaden wird dann ihr Amt zurückgeben, und Dominik Krause sollte ihr nahtlos nachfolgen. Die Fraktion der Grünen und Rosa Liste hatte ihn mit 24 Stimmen bei nur einem Gegenvotum vorgeschlagen. Geht nicht hieß es am Mittwoch im Rathaus, da gebe es rechtliche Probleme. Die Wahl des neuen Zweiten Bürgermeisters könne erst Ende November erfolgen. Die Grünen waren schwer verärgert: Das hätte fünf Wochen Vakanz bei ihrem Bürgermeisterposten bedeutet, fünf Wochen keine Neuorganisation der Fraktion, fünf Wochen keine Planungssicherheit für die Mitarbeiter im Rathaus und damit fünf Wochen eine Schwächung im politischen Betrieb. Und das in einer Zeit, in der über den extrem schwierigen Haushaltsplan 2024 verhandelt wird.

Dazu hatten die Grünen zwar registriert, dass SPD-Fraktionschef Christian Müller zwar die Wahl Krauses durch seine Fraktion zusagte, doch ansonsten beim Koalitionspartner ein großes Schweigen ausgebrochen war. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte gleich nach Habenschadens Rückzug erklärt, dass er sich zu einem Bürgermeister-Kandidaten der Grünen nicht äußern werde, bis dieser gewählt sei. Kein Wort zu Krause, schon gar kein warmes. Auch die SPD-Co-Fraktionschefin Anne Hübner, die zwar schon austeilen kann, aber auch ein Gespür für Stimmungen hat, äußerte sich öffentlich zu Krause nicht.

Detailansicht öffnen Christian Müller, SPD (Foto: Florian Peljak)

Am vergangenen Dienstag wählten die Grünen und die SPD dann Christian Müller mit einer Stimme Mehrheit zum Geschäftsführer der Gewofag. Sie hielten sich an die Abmachung dazu, obwohl es ihnen nicht leicht gefallen sein könnte, weil nach Informationen der SZ alle Vertreter der Belegschaft dagegen stimmten. Am gleichen Tag kam die SPD-Fraktion zusammen, für die Grünen ein guter Zeitpunkt, dass sich ihr Koalitionspartner im Gegenzug zur Wahl Krauses bekennt. Doch das blieb aus und die Nervosität wuchs.

Darüber zeigte sich wiederum die SPD überrascht. "Ich kann die Aufregung nicht verstehen", sagte Hübner. Davon abgesehen wollten sich beide Fraktionen in der Öffentlichkeit nicht äußern. Am Mittwoch glühten dann wenigstens intern die Drähte zwischen den Fraktionen, am Nachmittag zeichnete sich ein rechtlich möglicher Kompromiss ab. Krause könnte im Oktober gewählt und dann erst im November vereidigt werden.

Beide Fraktionen gehen Ende der Woche in Klausur, die SPD hätte also Gelegenheit, über Krauses Bürgermeister-Ambitionen zu debattieren und die erwartete Zustimmung ein bisschen weniger dürr als bisher zu äußern. Bei den Grünen ist die zweit-heißeste Personalfrage, wer neben Mona Fuchs Co-Vorsitzender in der Fraktion werden wird. Die beiden stellvertretenden Chefs Clara Nitsche und Sebastian Weisenburger wären natürliche Kandidaten. Die Tendenz derzeit soll eher Richtung Weisenburger gehen, weil dann weiter eine Frau und ein Mann gleichberechtigt an der Spitze stünden.

Die Personalspiele gehen für die Grünen allerdings noch viel weiter. Neben Habenschaden verlassen auch Julia Post und Hannah Gerstenkorn den Stadtrat. Post wurde in den Landtag gewählt, Gerstenkorn übernimmt als Ärztin eine eigene Praxis. Für sie rücken Ursula Harper, Gunda Krauss und Andreas Voßeler nach. Die Fraktion muss viele Ausschüsse neu besetzen und zudem den Fraktionsvorstand auffüllen.

Wird es bei der SPD eine Solo-Spitze geben?

Bei der SPD wird nur ein Posten neu vergeben, doch der hat es in sich. Wer wird Christian Müller als Chef der Fraktion folgen, an der Seite der Co-Vorsitzenden Anne Hübner? Folgt überhaupt jemand oder übernimmt diese eine Solo-Spitze? Fraktions-Vize und SPD-Stadtchef Christian Köning soll sich das Amt durchaus zutrauen, heißt es. Er hätte dann eine enorme Machtfülle als Partei- und Fraktionschef in München.

Im Rathaus gab es auch Politikerinnen und Politiker, die eine weitere Eskalation in der Koalition für möglich hielten. Theoretisch gäbe es keinen besseren Zeitpunkt, um sich andere politische Partner zu suchen. Doch Anzeichen für eine große Sympathie der in der Landtagswahl wieder arg gebeutelten SPD, sich in eine wacklige große Koalition mit der CSU und einem eventuell noch weiteren nötigen Partner zu stürzen, blieben aus. Auch wenn Oberbürgermeister Reiter sich zuletzt öffentlich oft koalitionsmüde gab. Die Zäsur könnte die Koalition bei der nächsten Stadtratssitzung also auch andersherum nützen: Aufbruch statt Abbruch.