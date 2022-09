Mit 1,4 Promille ist ein Radfahrer erst auf der Autobahn A 8 in Richtung Stuttgart, dann in der Gegenrichtung zurück nach München und dann im Aubinger Tunnel der A 99 in beide Fahrtrichtungen unterwegs gewesen. Die Polizei stoppte den 62-Jährigen letztlich an der Anschlussstelle Freiham. Der Mann sei so betrunken gewesen, dass er beim Absteigen vom Fahrrad das Gleichgewicht verloren habe und gegen eine Leitplanke gefallen sei, sagte ein Polizeisprecher.

Mehrere Autofahrer hatten der Polizei Dienstagnacht den Radler auf der A 8 gemeldet. 20 Minuten später sichteten ihn andere im Aubinger Tunnel sowohl in Richtung Salzburg als auch in Richtung Dachau. Wie er die Fahrt geschafft hatte, darüber rätselt auch die Polizei: Angeblich war er in der Zielstattstraße in Sendling aufgebrochen und wollte heim nach Freimann. Ob er wenigstens einen Fahrradhelm getragen habe, konnte der Polizeisprecher nicht sagen.

Gegen den 62-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens entgegen der Fahrtrichtung sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol ermittelt.