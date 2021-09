Interview von Joachim Mölter

Die Proteste kommen nicht mehr als Massenbewegung daher, aber auch in dieser Woche sind in München wieder Menschen durch die Straßen gezogen und haben gegen die Maßnahmen protestiert, mit denen die Corona-Pandemie eingedämmt werden sollen. Kurz nachdem in Idar-Oberstein ein Maskenverweigerer einem 20 Jahre alten Tankstellenkassierer mit einem Schuss in den Kopf tötete, weil dieser ihn auf die Pflicht zum Mund-Nase-Schutz hinwies, zeugt allerdings per se von einem bedenklichen Mangel an Sensibilität. Wie groß ist die Szene der Corona-Leugner aktuell eigentlich in der Landeshauptstadt? Und gibt es auch hier Radikalisierungs-Tendenzen?