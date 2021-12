Von Bernd Kastner

Einige Tausend Impfgegener und Kritiker der Corona-Maßnahmen haben am Mittwochabend in München demonstriert und sind dabei auch mit der Polizei aneinandergeraten. Etwa 3000 Personen waren laut Schätzung der Polizei gegen 19.30 Uhr auf der Straße. Die Demonstranten versammelten sich auf der Ludwigstraße, zwischen Altstadtring und Siegestor. Mindestens zwei Mal überrannten sie dabei Polizeisperren.

Die Demonstration begann um 18 Uhr auf dem Geschwister-Scholl-Platz, von dort aus zogen die Teilnehmenden die Ludwigstraße entlang. Es bildete sich kein einheitlicher Zug, sondern viele kleine Teilgruppen. Diese setzen sich offenbar aus Impfgegnern, Kritikern der Corona-Maßnahmen und sogenannten Querdenkern zusammen.

Bereits um 17.30 Uhr fand an der Feldherrnhalle eine Gegendemonstration statt, die mit etwa 200 Teilnehmern überschaubar blieb und von den "Querdenkern" nicht gestört wurde.

Die eigentlich angemeldete Demo der Maßnahmen-Skeptiker mit 5000 Teilnehmenden war vom Kreisverwaltungsreferat untersagt worden. Die Veranstalter wollten vom Geschwister-Scholl-Platz aus in einem großen Bogen durch Schwabing und die Maxvorstadt ziehen. Stattdessen wies die Stadt den Protestierenden die Theresienwiese zu, dort wurde eine stationäre Versammlung mit maximal 2000 Personen zugelassen. Sie sollten verpflichtet werden, Masken zu tragen und eineinhalb Meter Abstand zu halten. Diese Auflagen bezeichneten die Organisatoren als "inakzeptabel" und "menschenunwürdig" und sagten den geplanten Umzug ab.

Der Versammlungszweck sei so nicht zu erreichen, die Theresienwiese als Ort sei "völlig ausgeschlossen". Zugleich deuteten die Veranstalter in einer Pressemittelung an, dass es auch zu gewaltsamen Protesten kommen könnte. "Frust und Enttäuschung sind bei einigen verständlicherweise sehr groß", heißt es in einer Erklärung vom Mittwoch. Man wolle "auf die Menschen einwirken, damit am Mittwoch alles friedlich bleibt. Das ist aber enorm schwierig in der aufgeheizten Stimmung."

Ein Anwalt, der in der Szene der sogenannten Querdenker agiert, unterstellte der Stadt, dass sie mit der Theresienwiese als Versammlungsort erreichen wolle, "dass niemand vom Demonstrationsgeschehen etwas mitbekommt". Dabei ist die Theresienwiese Ort vieler Versammlungen zu unterschiedlichen politischen Themen. "Ich kann jedem nur raten, sich nicht mehr am betreuten Demonstrieren auf der Theresienwiese zu beteiligen", schrieb der Anwalt auf Telegram. In der Szene kursierten Aufrufe, trotz des Verbots der Demo in den Bereich der Ludwig- und Leopoldstraße zu kommen, man wolle "eigenverantwortlich laufen".

Vergangene Woche versammelten sich mehrere Tausend Menschen auf der Ludwigstraße zum Protest gegen die Corona-Maßnahmen. Trotz Verbots zogen große Gruppen von dort aus durch die Stadt. Der Polizei gelang es nicht oder erst spät, sie zu stoppen.