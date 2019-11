Dreißig Jahre. So lange war Mirjam Gerda Daum glücklich ohne Mann. Dann kam Mirdamad Bosorgsade. "Ein Feuerwerk an Lachen und Esprit", so beschreibt Daum den Moment, als er auf einem Fest plötzlich neben ihr saß. Die Jahrzehnte zuvor? Ein "Dornröschenschlaf". "Die Frau in mir war plötzlich wieder da - aber als 17-Jährige." Mirjam Gerda Daum, 77 Jahre alt, sitzt im leichten, weißen Leinenkleid auf ihrem Sofa. Die kleine, zierliche Frau gestikuliert schwungvoll und lacht, wenn sie von dem Tag vor vier Jahren erzählt.