München will sein Interesse an der Ausrichtung Olympischer Spiele beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) schriftlich bekunden. Der Sportausschuss des Stadtrats hat das Sportreferat beauftragt, ein "Memorandum of Understanding" zu unterzeichnen. Rechtlich verbindliche Auswirkungen hat das Dokument nicht, es ist erst einmal eine Absichtserklärung, bei einer Bewerbung des DOSB auf internationaler Ebene mitzumachen.