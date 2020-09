Der weltgrößte Sauffasching fällt in diesem Jahr zwar aus, Andenken an ihn kann man sich aber trotzdem kaufen.

Glosse von Andreas Schubert

Um diese Zeit im Jahr heizt sich normalerweise die Vorwiesnstimmung in der Stadt auf Betriebstemperatur hoch. Knapp zwei Wochen vor dem Anstich ist die Wiesn schon fast fertig aufgebaut, die alljährlichen Bierproben stehen bevor, in den Trachtenläden wird das Gedrängel täglich dichter. Nur: Wie sie vermutlich auch in Hinterindien mitbekommen haben, fällt der weltgrößte Sauffasching dieses Jahr leider aus.

Das hindert die Stadt aber nicht daran, trotzdem den Wiesn-Sammlerkrug 2020 zu verkaufen. Am Montag hat Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner den Krug vorgestellt, in einem Video auf dem Bildungskanal Youtube preist er das Produkt höchst publikumswirksam an. "Was braucht ma eigentlich für a richtige Wiesn?", fragt der Wiesnchef und liefert die Antwort gleich nach: "Ma braucht a Brotzeit, ma braucht a Brezn und ma braucht a Bier." Dies trinke man am besten aus dem städtischen Sammlerkrug. "Keine Wiesn, den muaß ma einfach ham", schwärmt der CSU-Mann. Sollte er es bisher versäumt haben, sich als Philosoph hervorzutun, so hat er dieses nun end- und mustergültig nachgeholt.

Echte Wiesnfexe haben sich den 19. September natürlich trotz des Ausfalls blau im Kalender markiert. Sie werden sich den Krug samt dem dazugehörigen Plakat holen und bedirndlt oder in Lederhosen auf der Eckbank im heimischen Herrgottswinkel herumspringen. Als Wiesnhit eignet sich heuer die berühmte Stimmungshymne "4' 33''" von John Cage, die ohne einen einzigen Ton auskommt.

Neben dem offiziellen Wiesnkrug gibt es übrigens auch einen "Koa-Wiesn-Krug". Die Auflage ist limitiert, der Erlös kommt in Not geratenen Schaustellern zu Gute, zu haben ist er im Oktoberfest-Online-Shop. Auch diesen preist Baumgärtner sehr gekonnt an. Man wäre kaum überrascht, würde er demnächst in einem städtischen Homeshopping-Sender als Moderator auftauchen.