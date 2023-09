Von Franziska Peer

OKTOBERFEST

Kaulitz-Brüder auf der Wiesn - Bill in Pink, Tom ohne Heidi Bill zeigt sich modisch extravagant. Verena Kerth und Marc Terenzi geben sich innig. Wer am zweiten Wiesn-Sonntag noch gefeiert hat.

Die Wiesn-Besucher stehen Schlange - für Wasser In diesem Jahr gibt es auf dem Oktoberfest erstmals Brunnen, an denen sich Besucher kostenlos Trinkwasser zapfen können. Das kommt gut an - nur deren Standorte befremden manchen Gast.

Ist die Wiesn noch ein Familienfest? Das Oktoberfest war immer auch ein Ort für Kinder und ihre Eltern. Und heute? Steigen die Preise, sodass der Besuch immer heftiger ins Geld geht. Verliert die Wiesn so ihren Charakter? Eine Spurensuche auf dem Festgelände. (SZ Plus)

Hochzeitsgeschenk auf dem Oktoberfest vergessen Die Box mit Kochbuch und Gutscheinen wurde im Fundbüro abgegeben. Auch sonst hat sich dort mittlerweile allerhand angesammelt. Alle Informationen zur Wiesn im Liveblog.

DER TAG IN MÜNCHEN

Im Streit um die Ex zur Pistole gegriffen Ein 32-Jähriger schießt in einer Wohnanlage in Berg am Laim auf den neuen Partner seiner Ex-Frau und dessen Vater. Nun steht er wegen versuchten Totschlags vor Gericht. (SZ Plus)

Jens Lehmann soll bei Parkgebühren betrogen haben Der frühere Nationaltorwart habe beim Ausfahren aus einem Parkhaus am Münchner Flughafen mehrfach nicht gezahlt, so die Staatsanwaltschaft. Es ist nicht das einzige Verfahren gegen den Ex-Profi.

Wenn Sport und Videospiel verschmelzen In der Basketball-Bundesliga wird am ersten Spieltag der neuen Saison in der Rudi-Sedlmayer-Halle ein LED-Glasboden eingesetzt. Manche sehen darin die Zukunft des Hallensports - selbst die amerikanische Profiliga NBA zeigt bereits Interesse.

Ein Trick, um die Werte zu verbessern? Eine neue Busspur in Neuhausen sorgt für blockierte Kreuzungen, Stau und Gehupe. Warum wurde sie dann eingerichtet? Es stellt sich die Frage, ob das vor allem ein Versuch ist, die Ergebnisse an einer Stickstoffdioxid-Messstelle zu senken.

Verkehrspolitik: Stadt denkt über unterirdische Fahrrad-Garage nach

Landgericht München: Viagra-Werbung - Apothekerkammer klagt

Würmtal: Rund 400 Menschen protestieren gegen Kiesabbau im Lochhamer Schlag

Deutsches Museum: Museumsmitarbeiter ersetzt Gemälde durch Fälschung

Jungtiere haben alle überlebt: Siebenschläfer-Familie wird ausgewildert

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER FREIZEITTIPP