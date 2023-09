Zur Halbzeit des Oktoberfests haben sich auch die Kaulitz-Brüder Tom und Bill, eigentlich wohnhaft in den USA, auf der Theresienwiese blicken lassen. Bill, bekannt für seine extravaganten Outfits, hatte sich modisch offenbar vom aktuellen Barbie-Film inspirieren lassen und trug ein rosa-glitzernde Lederhose (das Wort "Leder" darf man sich hier getrost in Anführungszeichen denken) sowie pinke Schuhe und eine pinke Handtasche. Sein Bruder Tom, bekannt auch als Heidi Klums Ehemann, kam ohne seine Model-Frau und hielt es in puncto Outfit schlichter. Neben einem Besuch im Käfer-Zelt fuhren die Zwillinge auch zahlreiche Fahrgeschäfte, etwa die Wilde Maus oder Geisterbahn.