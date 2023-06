Von Jana Jöbstl

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Grüne wollen "Row Zero" bei Rammstein-Konzerten verbieten lassen "Aus Sicherheitsgründen" soll es bei den Auftritten der Band in München keinen abgetrennten Bereich vor der Bühne geben - so steht es in einem Antrag der größten Stadtratsfraktion. Die Reihe spielt eine Rolle bei den Vorwürfen gegen Sänger Till Lindemann.

Alfons Schuhbeck ist wieder da Am Wochenende gab er in seinem Gewürzladen am Platzl den ersten Kochkurs nach seiner Verurteilung, die noch nicht rechtskräftig ist. Mit Leidenschaft erklärt der 74-Jährige, was Laien wirklich wissen sollten, bevor sie an den Herd gehen (SZ Plus).

Wohnungsbau: Neuer Investor, altbekannte Planung Die Empira Group aus der Schweiz übernimmt vom Andechser Immobilienunternehmer Christian Hirmer das Bauprojekt "Hirmerei". Am Entwurf für 233 geförderte Mietwohnungen soll sich nichts ändern, die Anwohner bleiben skeptisch.

Der städtische Plan für die Wärmewende ist vage Gewofag und GWG beheizen etwa die Hälfte ihrer Wohnungen mit fossiler Energie. Bis 2030 sollen sie klimaneutral werden. Die Linke fordert "mehr Tempo" und ein konkretes Konzept.

WEITERE NACHRICHTEN

Börse für Modelleisenbahnen Eine Miniatur-Welt für sich (SZ Plus)

Tanz den Gasteig So war die größte Party der Stadt

Großangelegte Aktion Polizei befragt nach Tötungsdelikt in Sauerlach Anwohner

Ernährungswende in München Eine Bio-Quote, die niemand kontrolliert

Neuhausen-Nymphenburg Parken am Hirschgarten soll kosten

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER FREIZEIT-TIPP