München in Bewegung

Tausende Tanzbegeisterte hatten Spaß bei "Tanz den Gasteig - ob bei der "Funky Flower Power Party" in der Isarphilharmonie...

Tausende toben sich am Samstag bei "Tanz den Gasteig" aus. Das macht manchmal einen geisterhaften Eindruck.

Von Evelyn Vogel

"Tanz den Gasteig"! - Das ließen sich ein paar Tausend Tanzbegeisterte nicht zweimal sagen und tobten sich am Samstag bei schönstem Wetter und freiem Eintritt im HP8 aus. Das Warm-Up am Nachmittag mit Hula-Hoop war ebenso gut besucht wie die Rollschuhdisco. Auf der Bühne der Isarphilharmonie legten erst Profis die Tanzschritte von Musicals wie "Rocky Horror Picture Show" und "Hair" vor, bevor die Besucher unter Anleitung mittanzen konnten - so fern sie einen Platz auf der übervollen Bühne fanden.

Detailansicht öffnen ...bei der Rollschuhdisco auf dem Vorplatz... (Foto: Robert Haas)

Detailansicht öffnen ...beim Tango Milonga im Probensaal. (Foto: Robert Haas)

Etwas ruhiger, aber ebenso bewegungsintensiv ging's bei den 30 Workshops zu, während in der Halle E von mittags bis Mitternacht der Bär steppte: erst mit Urban Street Dance, dann mit Samba und Afro-Brazil und schließlich bei der Salsa-Party mit DJ Chuck Herrmann. Derweil tobte in der Isarphilharmonie die Funky Flower Power Party, für die sich viele im Hippie-Salon zuvor hatten schminken lassen. Und im Saal X gab's bis zwei Uhr früh das HP8-Clubbing mit DJs des inzwischen geschlossenen Harry Klein Clubs.

Unterdessen hatte sich der Vorplatz in einen drolligen Parcours verwandelt, auf dem sich 400 Menschen mit Kopfhörern, die in Blau, Rot oder Grün leuchteten, geisterhaft bewegten: Manchmal jedoch verwandelte das Ganze sich in ein unifarben leuchtendes Meer - wenn alle auf den gleichen Kanal schalteten und die Silent Disco zu einem grölenden A-Cappella-Chor mutierte. Herrlich!