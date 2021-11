In Glasgow geht es ums große Ganze, um die Rettung des Klimas. Helena Reuther und ihre Familie versuchen dasselbe in ihrem Alltag in München. Über eine verzwickte Angelegenheit.

Von Julia Schriever, München

Mit dem Fleisch geht's ja schon los. "Ich würde Fleisch ja lieben", sagt Helena Reuther, "also vom Geschmack her." So ein Stück Wurst. Oder eine schöne Leberkassemmel. Auch ihre Tochter Philomena, drei Jahre, sieht das so. "Isst du gern Leberkas, Philo?", fragt Helena Reuther sie. "Ja", sagt die sofort. Gelächter am WG-Tisch. "Und Wiener?" "Ja." "Salami?" "Auch." Trotzdem haben sie nur alle paar Wochen eine Wurst im Kühlschrank. Wegen des Tierwohls. Und weil viel Fleisch essen schlecht fürs Klima ist.

In Glasgow endet an diesem Freitag die 26. UN-Klimakonferenz. Während dort noch Anzugträger hin und her flitzen, über Klimaziele, Richtwerte, ein Abschlusspapier diskutieren, ist der Klimaschutz auch Thema am Küchentisch im Münchner Stadtteil Au. Da sitzen Helena Reuther, 28, und ihr Partner Anian Herden, 29, mit ihrer Tochter Philomena. Außerdem ihre Mitbewohnerin Olivia mit Freund Tobi. Zwei Vegetarier, drei "Flexitarierinnen", wie sie sagen. Es gibt Kaffee, Nusskuchen und Gespräche über Konkretes, in diesem Fall also: Wurst.

Anian Herden hat die emotionalste Geschichte. Als er etwa neun war, schenkte ihm sein Onkel ein Hausschwein zur Kommunion. Eine Mischung aus Hängebauchschwein und Wildschwein: Paula. Sie bekam ihr eigenes Zimmer. Irgendwann grub Paula den ganzen Garten um, es gab Ärger, der Vater rannte ihr hinterher. Anian Herden sagt: "Da ist sie in ihr Zimmer gelaufen und hat geweint." Er hatte vorher gar nicht gewusst, dass Paula das kann. "Wie weinen Schweine?", will Tobi jetzt wissen. "Mit Tränen", sagt Anian Herden. Das Bild vom Schwein Paula mit ihren Gefühlen und Tränen bekam er da nicht mehr aus dem Kopf. Ein paar Mal aß er noch Wurst und Fleisch, aber es half nichts. Er sagt: "Ab dann war's einfach sehr schwierig."

Es ist ja grundsätzlich so, dass alles ein bisschen komplizierter und anstrengender wird, wenn man genauer hinschaut. In Glasgow verhandelten Diplomaten von 197 Nationen tagelang, bis in die Nacht, da sagte Konferenz-Präsident Alok Sharma, es sei immer noch "ein Berg Arbeit" zu tun, vielleicht müsse der Gipfel aufs Wochenende verlängert werden. Forscherinnen und Forscher rechneten durch, um wie viel Grad die Erde sich erwärmen würde, wenn alle Zusagen der Staaten für das Jahr 2030 eingehalten würden. Das ernüchternde Ergebnis: rund 2,4 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts. Viel zu viel. Als der Entwurf einer Abschlusserklärung fertig war, sagte Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan: "Das ist eine Vereinbarung, dass wir alle die Daumen drücken und das Beste hoffen." Daumen drücken hilft nicht bei Temperaturrekorden in der Antarktis, Waldbränden in Griechenland, Dürre in Mali, weggespülten Häusern im Ahrtal. Klimaneutralität müsse her.

Klimaneutral werden, was heißt das, für jeden Einzelnen? Und könnte man im Kleinen schon mal damit anfangen? Helena Reuther ist Studentin und angehende Lehrerin. Anian Herden studiert Bildhauerei und hat gerade sein Referendariat an einer Münchner Schule begonnen, Kunstpädagogik. Sie sind in einer Art Übergangsphase im Leben, sagt Helena Reuther. Eine Phase, in der zwar wenig Geld da ist, aber dafür viele Ideen, wie die Zukunft aussehen könnte. Am Morgen waren sie mit ihrer Tochter auf dem Markt. Sie kauften Kürbis, Kartoffeln, Spinat von einer Münchner Gärtnerei. Sie nahmen nur, was Saison hat, und packten es in Stoffbeutel, die sie mitgebracht hatten. Dazu noch einen Sack Äpfel von der Apfelfrau für zwei Euro. "Fallobst", steht auf dem Sack, weil die Äpfel von allein vom Baum gefallen sind und deshalb vielleicht schon ein bisschen angematscht sind. Es gibt diese Woche vielleicht mal Apfelmus.

Höchstens zwanzig Minuten dauerte der Wocheneinkauf. Käse und Nudeln holt Helena Reuther alle paar Wochen in riesigen Packungen vom Großmarkt. Seife kauft sie im Unverpackt-Laden. In letzter Zeit hat sie "Haarseife" statt Shampoo ausprobiert, um Plastik zu vermeiden. Funktioniert sehr gut. Auch Spüli hat sie schon selber angerührt, aus Soda und Natron. Funktionierte nicht gut. Es blieb ein trüber Schleier auf dem Geschirr. Deshalb steht jetzt wieder eine Packung Spüli mit Himbeergeruch neben dem Küchenwaschbecken.

In Glasgow einigten sich rund 30 Staaten, Städte und Autobauer, man wolle einen "Durchbruch im Straßenverkehr" erreichen. Am WG-Kühlschrank klebt ein Sticker, auf dem "Fahrt weniger mit dem Auto!!!" steht. Daneben ist die Fahrradhelm-Sammlung. Helena Reuther und Anian Herden fahren fast immer mit dem Fahrrad oder dem Lastenrad. Zur Uni, zur Arbeit, zur Schwester nach Harlaching. Ihre Mitbewohnerin radelt jeden Morgen 50 Minuten zur Arbeit und nachmittags zurück. Insgesamt, haben sie mal ausgerechnet, radelt die ganze WG jährlich grob 10 000 Kilometer durch die Stadt.

Detailansicht öffnen Der WG-Kühlschrank hat eindeutig was gegen Autos. (Foto: Catherina Hess)

Oft wird es brenzlig. "Es gibt schon Radlwege, die einfach saugefährlich sind", sagt Anian Herden. Er fährt jeden Tag nach Laim, zehn Kilometer einfach. Einmal sah er, wie ein Radler vom Krankenwagen abtransportiert wurde, überfahren von einem Sprinter, der abbiegen wollte. Manchmal weicht Anian Herden auf die Straße aus, weil er Angst hat, auf dem kleinen Fahrradstreifen übersehen zu werden. Da hupen und schimpfen die Autofahrer. Ist aber immer noch besser, als dass sie ihn überfahren.

"Man könnte so viel CO₂ einsparen, wenn weniger Autos in München unterwegs wären", sagt Helena Reuther. Sie hat mal ein halbes Jahr in Bologna studiert. Da ist die Altstadt von Freitagmittag bis Sonntagnacht verkehrsberuhigte Zone. "Und ich dachte mir jeden Freitag: Es ist einfach geil", sagt sie. "Nicht nur aus Klimaschutzgründen. Es gibt ja so viele Vorteile: Da konnten sich Trauben von Leuten frei bewegen. Kinder, Erwachsene, Jung, Alt, Rollstuhl oder nicht. Du warst einfach frei." Fände sie super, wenn es die Regelung auch in München gäbe.

Das Verflixte ist: Es gibt Tausende Arten, wie man das Klima versauen kann. Das ist es ja, warum sie sich in Glasgow so schwertun. Auf der Internetseite des Umweltbundesamtes kann man sich seine persönliche CO₂-Bilanz berechnen lassen. Helena Reuther und Anian Herden holen jetzt ihren alten Laptop. Sie glauben, dass sie gut abschneiden werden. Doch dann kommt der erste Punkt: Wohnen. Ihre Wohnung ist in einem Altbau, hohe Decken, altes Parkett, schlecht isoliert. Sie zahlen ihre Miete warm, haben eine Gasheizung. Der Strom kommt vom Haus, kein Ökostrom. "Oh oh", sagt Helena Reuther, während die Zahl für den CO₂-Ausstoß nach oben zählt.

Dann der Punkt Mobilität. Da wird sofort nach einem Auto gefragt. Sie haben einen Suzuki Jimny von Anian Herdens Opa übernommen, 17 Jahre alt, Verbrennungsmotor. Sie nutzen das Auto fast nur für den Urlaub. Und um die Großeltern am Chiemsee zu besuchen. Mit einem Tank, 35 Liter, kommen sie dreimal zum Chiemsee und wieder zurück. "Haben die uns jetzt als Autofahrer einberechnet?", fragt Helena Reuther, wieder geht der CO₂-Ausstoß nach oben.

Die Stimmung schwankt jetzt ein bisschen, je nach Frage, die auszufüllen ist: Strecken mit dem Fahrrad (sehr viele), Flugreisen (keine), Ernährung, Helena Reuther klickt "fleischreduzierte Kost" an, wieder geht die CO₂-Zahl hoch. Am Ende das Ergebnis. Es leuchtet sehr dunkelrot, aber so ist das bei jedem, der den Test ausfüllt. "Sechs Tonnen CO₂ im Jahr?", fragt Anian Herden. So steht es da. Die WG ist damit immer noch deutlich unter dem deutschen Durchschnitt, 11,17 Tonnen CO₂-Ausstoß jährlich.

Wer Klimaneutralität will, müsste alles CO₂, das er verursacht, wieder reinholen. Auf dem Balkon der WG steht ein Behälter, in den sie Gemüsereste, Eierschalen, Teebeutel werfen. Philomena rührt mit großer Faszination in dem Kompost herum, in dem sich ein paar aufgeschreckte Regenwürmer ringeln. Zwei Bäume hat die WG im Innenhof gepflanzt und mit dem Humus aus dem Wurmkompost gedüngt.

Detailansicht öffnen Die WG isst in der Woche so viel Gemüse, dass die Würmer im Wurmkompost überfordert wären, wenn sie den ganzen Biomüll abbekämen. Einen Teil wirft die WG deshalb in die Bio-Tonne. (Foto: Catherina Hess)

Im Sommer fahren Helena Reuther, Anian Herden und Philomena manchmal nach Griechenland, wo sie Verwandte haben. In den letzten Jahren nahmen sie jedes Mal kleine Walnussbäume mit. In griechischen Baumschulen ist es schwer, veredelte Walnussbäume zu bekommen, sagen sie. Also stopften sie ihr ganzes Auto mit Bäumen voll und fuhren sie nach Griechenland. Sie haben inzwischen ein kleines Wäldchen dort gepflanzt, es ist fast zwei Meter hoch. Ob ihre Bäume schon sechs Tonnen CO₂ im Jahr speichern, wissen sie nicht. Aber es ist immerhin ein Anfang.